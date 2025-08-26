جاپونيا داۋلى اۋماققا تەڭىز پلاتفورماسىن سالعانى ءۇشىن قىتايعا نارازىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا ۇكىمەتى شىعىس-قىتاي تەڭىزىنىڭ داۋلى اۋماعىندا جاڭا قۇرىلعى سالۋ جوسپارىنا بايلانىستى قىتايعا نارازىلىق ءبىلدىردى. بۇل تۋرالى جاپونيا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ باس حاتشىسى ەسيماسا حاياسي مالىمدەدى، دەپ جازاد ت ا س س.
- ءبىز قىتايدىڭ شىعىس-قىتاي تەڭىزىنەن شىعىسقا قاراي تاعى ءبىر قۇرىلعى ورناتۋ نيەتىن بىلەمىز جانە ولاردىڭ ەرەكشە ەكونوميكالىق اۋماقتارى مەن قۇرلىقتىق بولىگى ناقتى بولىنبەي تۇرىپ، ءبىرجاقتى ارەكەتتەرگە بارىپ جاتقانىنا قىنجىلىپ وتىرمىز، - دەدى ول. وسى رەتتە ول قىتايعا ديپلوماتيالىق ارنالار ارقىلى قارسىلىق بىلدىرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
توكيو قىتايدىڭ ارەكەتتەرىنە بايلانىستى وسىنداي نارازىلىقتاردى ۇدايى ءبىلدىرىپ وتىرادى.
جاپوندىقتاردىڭ پىكىرىنشە، قىتاي ەكى ەلدىڭ ەرەكشە ەكونوميكالىق ايماقتارىن بولەتىن سىزىقتىڭ بويىندا بۇرعىلاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
جاپون ۇكىمەتى مۇنى قىتايدىڭ تەڭىز تۇبىندەگى كەن ورىندارىنان تابيعي گازدى ءوندىرۋ ارەكەتى دەپ سانايدى. اتالعان كەن ورىندارىن يەلەنۋگە جاپونيانىڭ دا قۇقى بولۋى مۇمكىن.
جاپون تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، قىتاي بۇل اۋداندا 20 تۇراقتى بۇرعىلاۋ قوندىرعىسىن پايدالانىپ وتىر.
قىتاي جاپونيا ۇسىنعان ەكى ەلدىڭ ەكونوميكالىق ايماقتارىن شەكتەۋ سىزىعىن مويىندامايدى جانە بۇل سىزىق الدەقايدا شىعىسقا - جاپونيانىڭ وڭتۇستىگىندەگى وكيناۆا ارالىنا دەيىن ءوتۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. حالىقارالىق قۇقىققا سايكەس، مۇنداي داۋلى ماسەلەلەر ەكى ەل اراسىنداعى كەلىسىم ارقىلى شەشىلۋى كەرەك.
ايتا كەتەيىك، 2008-جىلى توكيو مەن بەيجىڭ شىعىس قىتاي تەڭىزىندەگى گاز كەن ورىندارىن بىرلەسىپ يگەرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن. الايدا بۇل ماسەلە بويىنشا كەلىسسوزدەر 2010-جىلعى وقيعادان كەيىن توقتاتىلدى. سول كەزدە جاپونيانىڭ جاعالاۋ كۇزەتى سەنكاكۋ (قىتايشا اتاۋى - دياويۋيداو) ارالدارى ماڭىندا قىتايدىڭ بالىق اۋلاۋ كەمەسىن ۇستاعان. بۇل ارالدار جاپونيا مەن قىتاي اراسىندا اۋماقتىق داۋعا سەبەپ بولىپ وتىر.
وسىعان دەيىن قىتايدىڭ سيرەك كەزدەسەتىن مەتالدارعا باقىلاۋدى كۇشەيتەتىنى تۋرالى جازدىق.