جاپونيا عالىمدارى گازدالعان سۋدىڭ پايداسىن انىقتادى
استانا. قازاقپارات - جاپون عالىمدارى گازدالعان سۋدىڭ اعزاداعى زات الماسۋعا وڭ اسەرىن تيگىزەتىنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى BMJ Nutrition ،Prevention - Health جۋرنالىندا جاريالاندى.
كيۋسيۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، گازدالعان سۋدىڭ قۇرامىنداعى كومىرقىشقىل گازى (CO₂) اعزاعا تۇسكەننەن كەيىن ءىشىنارا قانعا سىڭەدى. سول جەردە ول بيكاربوناتقا اينالىپ، قاننىڭ حيميالىق قۇرامىنا اسەر ەتەدى - اتاپ ايتقاندا، ەريتروتسيتتەردىڭ (قىزىل قان تۇيىرشىكتەرىنىڭ) ىشىندەگى قىشقىلدىق دەڭگەيىن (pH) ءسال ارتتىرادى.
بۇل وزگەرىس گليكوليز دەپ اتالاتىن تابيعي پروتسەستى بەلسەندى ەتە تۇسەدى، ياعني، جاسۋشالار قانتتى (گليۋكوزانى) تەزىرەك وڭدەپ، ەنەرگياعا اينالدىرا باستايدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار گازدالعان سۋدىڭ اسەرىن گەمودياليز كەزىندە بايقالاتىن فيزيولوگيالىق وزگەرىستەرمەن سالىستىردى. گەمودياليز كەزىندە دە كومىرقىشقىل گازى قانمەن ارەكەتتەسىپ، جاسۋشالارداعى ەنەرگيا الماسۋدى كۇشەيتەدى.
قاتىسۋشىلاردىڭ قانىنداعى قانت دەڭگەيى ازداپ تومەندەگەن. الايدا عالىمدار بۇل اسەردىڭ از عانا جانە ۋاقىتشاەكەنىن اتاپ ءوتتى. گازدالعان سۋ ارىقتاۋعا كومەكتەسپەيدى، ءبىراق جەڭىل تويىنۋ سەزىمىن تۋدىرىپ، گليۋكوزا دەڭگەيىن قىسقا ۋاقىتقا تومەندەتۋى مۇمكىن.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بۇل ناتيجە زات الماسۋ بۇزىلىستارىنىڭ الدىن الۋ باعىتىندا ماڭىزدى بولۋى مۇمكىن. كومىرقىشقىل گازىنىڭ اعزاداعى ءرولى بۇرىن تەك اسقازانعا اسەر ەتۋمەن شەكتەلسە، ەندى ول قان قۇرامىنداعى ەنەرگەتيكالىق پروتسەستەرگە دە قاتىسى بار ەكەنى دالەلدەنىپ وتىر.
عالىمدار بۇل مەحانيزمدى ودان ءارى زەرتتەۋ قاجەت ەكەنىن ايتادى، سەبەبى گازدالعان سۋدىڭ مەتابوليزمگە اسەرى قانت ديابەتى مەن سەمىزدىك پروفيلاكتيكاسى تۇرعىسىنان بولاشاقتا پايدالى بولۋى ىقتيمال.