جاپونيا بيلىگى ەلدە كۇشتى جەر سىلكىنىسى قايتالانۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبى كۇنى كەشكە جاپونيانىڭ سولتۇستىك-شىعىسىندا 7,5 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولىپ، كەم دەگەندە 34 ادام جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
بيلىك بۇدان دا كۇشتى جەر سىلكىنىسى قايتالانۋى مۇمكىن ەكەندىگىن ەسكەرتىپ، كولىك قوزعالىسى مەن سۋ جۇيەسى توقتاتىلدى، ال بىرنەشە اۋداندا مەكتەپتەردەگى ساباق توقتاتىلدى.
جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اوموري پرەفەكتۋراسىنىڭ شىعىس جاعالاۋىندا ساعات 23:15 تە 54 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولعان جەراستى دۇمپۋىنەن كەيىن الداعى كۇندەرى سول ايماقتا وسىنداي جەر سىلكىنىسى قايتالانۋى مۇمكىن. اگەنتتىك حوككايدو جاعالاۋىنداعى اۋداندار مەن اوموريدەن يۆاتە جانە مياگي پرەفەكتۋرالارى ارقىلى سوزىلىپ جاتقان سانريكۋ جاعالاۋى ءۇشىن مۇنداي ەسكەرتۋدى العاش رەت جاريالاپ وتىر.
ۇكىمەت اوموري مەن يۆاتە پرەفەكتۋرالارىندا شامامەن 1360 ءۇي قۇبىرلاردىڭ زاقىمدالۋىنا بايلانىستى سۋسىز قالعانىن حابارلادى.
ءبىلىم مينيسترلىگى مەن جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، اوموري پرەفەكتۋراسىنداعى 139 مەملەكەتتىك باستاۋىش، ورتا جانە جوعارى مەكتەپتەردە جانە حوككايدوداعى 48 مەكتەپتە ساباق توقتاتىلدى.
اوموري پرەفەكتۋراسىنىڭ تىنىق مۇحيتى جاعالاۋىنداعى يادرولىق وتىندى قايتا وڭدەۋ زاۋىتىندا پايدالانىلعان وتىن ساقتاۋ باسسەينىنەن سۋ اعىپ كەتتى، ءبىراق ول عيماراتتان تىس ايماققا تارامادى.
حوككايدوداعى اتوم ەلەكتر ستانتسيالارىندا جانە سولتۇستىك-شىعىس اوموري، مياگي جانە فۋكۋسيما پرەفەكتۋرالارىندا قالىپتان تىس جاعداي تىركەلگەن جوق.
جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن 3 مەترگە دەيىن تسۋنامي بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. دەگەنمەن يۆاتە پرەفەكتۋراسىندا تىركەلگەن تسۋناميدىڭ ماكسيمالدى بيىكتىگى 70 س م بولدى.
بۇعان دەيىن جاپونيادا جويقىن جەر سىلكىنىسى بولعانىن حابارلاعان ەدىك.