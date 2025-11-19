ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:40, 19 - قاراشا 2025 | GMT +5

    جاپونيا ايۋلارمەن قالاي كۇرەسىپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - جاپونيادا ايۋلاردىڭ شابۋىلى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى. گيفۋ پرەفەكتۋراسىنىڭ شەنەۋنىكتەرى ەرەكشە قورعانىسقا جۇگىندى، دەپ حابارلايدى ANEWZ.

    Жапония аюлармен қалай күресіп жатыр
    فوتو: ANEWZ

    ولار ايۋلاردى ۇركىتۋ ءۇشىن ءيت سياقتى ۇرەتىن كىشكەنتاي درونداردى ۇشىرا باستادى.

    دروندار كۇندە تاڭەرتەڭ كۋرۋچي جەمىس-جيدەك ساياباعىندا ۇشادى. كوزى، ءۇنى جانە وتشاشۋى بار اشىق قىزعىلت قۇرىلعى ايۋلاردى قورقىتۋ ءۇشىن اعاشتاردىڭ ۇستىمەن ۇشىپ، ءيت سەكىلدى ۇرەدى.

    جاپونيا شەنەۋنىكتەرىنىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى كۇزدە حيداداعى ايۋلاردىڭ سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 8 ەسە وسكەن.

    - بىزگە دەرەۋ جۇزەگە اسىپ، ناتيجە بەرەتىن ارەكەت قاجەت بولدى. ايۋلاردى ۇركىتۋ ءۇشىن يتتەر قاجەت دەپ ويلاپ، كەيىن درون ۇشىرۋدى ءجون كوردىك، - دەيدى گيفۋ پرەفەكتۋراسىنىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرى ناوفۋمي يوسيكاۆا.

    Orchard كووپەراتيۆىنىڭ باسشىسى ماساحيكو اماكي قاۋىپ ءالى دە بار ەكەنىن ايتادى.

    ەسكە سالايىق، ايۋلارمەن كۇرەستە جاپونيا اسكەرى دە قالىس قالمادى.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار