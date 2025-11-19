جاپونيا ايۋلارمەن قالاي كۇرەسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاپونيادا ايۋلاردىڭ شابۋىلى بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى. گيفۋ پرەفەكتۋراسىنىڭ شەنەۋنىكتەرى ەرەكشە قورعانىسقا جۇگىندى، دەپ حابارلايدى ANEWZ.
ولار ايۋلاردى ۇركىتۋ ءۇشىن ءيت سياقتى ۇرەتىن كىشكەنتاي درونداردى ۇشىرا باستادى.
دروندار كۇندە تاڭەرتەڭ كۋرۋچي جەمىس-جيدەك ساياباعىندا ۇشادى. كوزى، ءۇنى جانە وتشاشۋى بار اشىق قىزعىلت قۇرىلعى ايۋلاردى قورقىتۋ ءۇشىن اعاشتاردىڭ ۇستىمەن ۇشىپ، ءيت سەكىلدى ۇرەدى.
جاپونيا شەنەۋنىكتەرىنىڭ ايتۋىنشا، بيىلعى كۇزدە حيداداعى ايۋلاردىڭ سانى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 8 ەسە وسكەن.
- بىزگە دەرەۋ جۇزەگە اسىپ، ناتيجە بەرەتىن ارەكەت قاجەت بولدى. ايۋلاردى ۇركىتۋ ءۇشىن يتتەر قاجەت دەپ ويلاپ، كەيىن درون ۇشىرۋدى ءجون كوردىك، - دەيدى گيفۋ پرەفەكتۋراسىنىڭ قورشاعان ورتانى قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ قىزمەتكەرى ناوفۋمي يوسيكاۆا.
Orchard كووپەراتيۆىنىڭ باسشىسى ماساحيكو اماكي قاۋىپ ءالى دە بار ەكەنىن ايتادى.
ەسكە سالايىق، ايۋلارمەن كۇرەستە جاپونيا اسكەرى دە قالىس قالمادى.