جاپونيا الەمدەگى ەڭ ءىرى اتوم ەلەكتر ستانسياسىن قايتا ىسكە قوسادى
استانا. KAZINFORM - دۇيسەنبىدە جاپونيا ايماقتىق داۋىس بەرۋ ارقىلى الەمدەگى ەڭ ءىرى اتوم ەلەكتر ستانتسياسىن قايتا ىسكە قوسۋدىڭ سوڭعى قادامىن جاسادى، دەپ حابارلايدى Reuters.
دۇيسەنبىدە نييگاتا پرەفەكتۋراسىنىڭ زاڭ شىعارۋشى جينالىسى ا ە س-ءتىڭ قايتا ىسكە قوسىلۋىن قولداعان گۋبەرناتور حيدەە حانادزۋميگە سەنىم ۆوتۋمىن ءبىلدىردى.
- مەن ءبىزدى الاڭداتاتىن ەنەرگيا كوزدەرىنە تاۋەلدى بولمايتىن ءداۋىردى كورگىم كەلەدى، - دەدى گۋبەرناتور.
بۇل فۋكۋسيما ا ە س- تەگى اپاتتان شامامەن 15 جىل وتكەن سوڭ ەلدىڭ يادرولىق ەنەرگەتيكاعا ورالۋىنداعى بەتبۇرىس بولدى.
توكيودان سولتۇستىك-باتىسقا قاراي شامامەن 220 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان كاسيۆادزاكي- كاريۆا اەس 2011 -جىلعى جەر سىلكىنىسى مەن تسۋناميدەن كەيىن جابىلعان 54 رەاكتوردىڭ ءبىرى بولدى.
جاپونيا سول كەزدەن بەرى قازبا وتىنىن يمپورتتاۋدان باس تارتۋ ماقساتىندا قالعان 33 جۇمىس ىستەپ تۇرعان ەنەرگوبلوكتىڭ 14 ءىن قايتا ىسكە قوستى.
NHK قوعامدىق تەلەراديوكومپانياسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ستانتسياداعى جەتى رەاكتوردىڭ ءبىرىنشىسىن 20 - قاڭتاردا قايتا ىسكە قوسۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلىپ وتىر.
كاسيۆادزاكي- كاريۆا اەس جالپى قۋاتى 8,2 گ ۆ ت، بۇل بىرنەشە ميلليون ءۇيدى ەلەكتر قۋاتىمەن قامتاماسىز ەتۋگە جەتكىلىكتى. الداعى قايتا ىسكە قوسۋ كەلەسى جىلى قۋاتى 1,36 گ ۆ ت ءبىر بلوكتى، ال شامامەن 2030 -جىلى وسىنداي قۋاتتىلىقتاعى تاعى ءبىر بلوكتى ىسكە قوسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قىزمەتىنە ەكى اي بۇرىن كىرىسكەن پرەمەر- مينيستر ساناە تاكايچي ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ جانە جاپونيانىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىن ءوندىرۋىنىڭ %60 دان %70 عا دەيىنگى بولىگىن قۇرايتىن يمپورتتالاتىن قازبا وتىنى باعاسىنىڭ وسۋىنە قارسى تۇرۋ ءۇشىن اتوم ەلەكتر ستانتسيالارىنىڭ جۇمىسىن قايتا باستاۋدى قولدادى.
وتكەن جىلى جاپونيا سۇيىتىلعان تابيعي گاز بەن كومىر يمپورتىنا 10,7 تريلليون يەن (68 ميلليارد دوللار) جۇمسادى، بۇل ونىڭ جالپى يمپورتتىق شىعىننىڭ وننان ءبىر بولىگىن قۇرايدى.
حالىق سانىنىڭ ازايۋىنا قاراماستان، جاپونيا جاساندى ينتەللەكت ءۇشىن ەنەرگيانى كوپ قاجەت ەتەتىن دەرەكتەر ورتالىقتارىنىڭ قارقىندى دامۋىنا بايلانىستى الداعى ونجىلدىقتا ەنەرگياعا دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋىن كۇتىپ وتىر.
وسى قاجەتتىلىكتەردى قاناعاتتاندىرۋ جانە دەكاربونيزاتسيالاۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ءۇشىن ەل 2040 -جىلعا قاراي ەنەرگەتيكالىق قوسپاداعى يادرولىق ەنەرگيانىڭ ۇلەسىن ەكى ەسە، %20 عا دەيىن ارتتىرۋ ماقساتىن قويدى.