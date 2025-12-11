جاپونيا الەمدەگى العاشقى اۆتونومدى جولاۋشىلار پارومىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ باتىسىنداعى وكاياما مەن سەدوسيما ارالى اراسىندا جۇمىس ىستەيتىن جولاۋشىلار پارومى اۆتونومدى ناۆيگاتسيا تەحنولوگياسىن پايدالانا باستادى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
كەمە يندۋسترياسى ۇيىمى Nippon Foundation مالىمەتى بويىنشا، Olympia Dream Seto كەمەسى ۇكىمەت ماقۇلداۋىن العاننان كەيىن بەيسەنبىدەن باستاپ جارتىلاي اۆتونومدى رەجيمدە جۇمىس ىستەي باستايدى.
قوردىڭ اتقارۋشى ديرەكتورى بۇل باستاما جاپونياداعى جۇمىس كۇشى جەتىسپەۋشىلىگىنىڭ «ءبىر شەشىمى» بولا الاتىنىن جانە شالعاي ارالدارعا تاسىمالداۋ قيىندىعىن جەڭىلدەتەتىنىن مالىمدەدى.
پاروم الدا كەلە جاتقان كەمەنى انىقتاپ، باعىتىن ءوز بەتىنشە وزگەرتۋ مۇمكىندىگىن كورسەتتى.
بۇل باستاما Nippon Foundation جانە باسقا 50 دەن استام كومپانيا قاتىساتىن پيلوتسىز كەمەلەردى كوممەرتسيالاندىرۋ بويىنشا ءىرى جوبانىڭ بولىگى. ەگەر ىسكە اسىرىلسا، ول لوگيستيكانى تۇراقتاندىرۋعا جانە تەڭىز اپاتتارىنىڭ سانىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى.
2026-جىلدىڭ ساۋىرىنە دەيىن كونتەينەرلىك كەمەنى قوسا العاندا، تاعى ءۇش كەمەنى كوممەرتسيالىق ماقساتتا پايدالانۋ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن قىتايلىق كومپانيا اۆتونومدى ۇشاتىن تاكسيدى ىسكە قوسقان بولاتىن.