جاپونيا اپاتتان زارداپ شەككەن شري-لانكاعا 2,5 ميلليون دوللار شۇعىل كومەك بەرەدى
استانا. KAZINFORM - جاپونيا ۇكىمەتى تسيكلون سالدارىنان زارداپ شەككەن شري-لانكاعا 2,5 ميلليون دوللار كولەمىندە شۇعىل قارجىلاي كومەك ءبولۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى سەيسەنبى كۇنى جاپونيانىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى توسيميتسۋ موتەگي مالىمدەدى، دەپ جازدى Kyodo.
شۇعىل تارتىپپەن بولىنگەن گرانت حالىقارالىق گۋمانيتارلىق ۇيىمدار ارقىلى كومەك كورسەتۋگە، سونىڭ ىشىندە ازىق-تۇلىك پەن باسقا دا ءبىرىنشى كەزەكتەگى قاجەتتى زاتتاردى جەتكىزۋگە جۇمسالادى. قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا ارال مەملەكەتكە سوققان تسيكلون سالدارىنان بولعان كوشكىن مەن سۋ تاسقىنى 600 دەن استام ادامنىڭ ءومىرىن قيعان.
باسپاءسوز ءماسليحاتىندا موتەگي جاپونيانىڭ «ەجەلدەن كەلە جاتقان دوسى - شري-لانكاعا زارداپ شەككەن وڭىرلەردى مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك قالپىنا كەلتىرۋ مەن قايتا جاڭعىرتۋ ءۇشىن ۇزدىكسىز قولداۋ كورسەتە بەرەتىنىن» اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق مينيستر سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ تابيعي اپاتتاردان زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋمەن اينالىسقان مەديتسينالىق بريگادانىڭ شري-لانكادان ەلگە ورالعانىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، ەكى اپتا ىشىندە جاپونيالىق دارىگەرلەر 1250 ناۋقاسقا مەديتسينالىق كومەك كورسەتكەن.
ايتا كەتەيىك، شري-لانكاداعى ەكسترەمالدى اۋا رايى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 607 گە جەتتى.