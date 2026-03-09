جاپونيا 74 ەلدىڭ تۋريستەرى ءۇشىن كىرۋ ءتارتىبىن ونلاين جۇيە ارقىلى جەڭىلدەتپەك
استانا. KAZINFORM - جاپونيا 74 ەلدىڭ تۋريستەرى ءۇشىن ەلگە كىرۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل تۋرالى Kyodo اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
جاپونيا ۇكىمەتى تۋريستىك اعىننىڭ ارتۋىنا بايلانىستى شەتەل ازاماتتارىن شەكارادا مىندەتتى تۇردە جەكە تەكسەرۋ تالابىن الىپ تاستاۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. قازىرگى تالاپ بويىنشا شەتەلدىك تۋريستەردىڭ كوپشىلىگى ەلگە كىرگەن كەزدە يمميگراتسيالىق قىزمەتكەرلەردىڭ الدىندا جەكە باقىلاۋدان ءوتۋى ءتيىس. بيلىك بۇل راسىمنەن باس تارتۋ شەكارادان ءوتۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتىپ، اۋەجايلارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتادى دەپ ەسەپتەيدى.
جاپونيانىڭ يمميگراتسيالىق قىزمەتى جەكە تەكسەرۋدىڭ ورنىنا ساياحاتشىلار تۋرالى اقپاراتتى ساپار الدىندا ونلاين تىركەۋ ارقىلى جيناۋدى جوسپارلاپ وتىر. ول ءۇشىن جاپونياعا كىرۋگە ارنالعان ەلەكتروندى رۇقسات بەرۋ جۇيەسى - JESTA ەنگىزىلەدى. جاڭا جۇيەنى 2028 قارجى جىلىندا ىسكە قوسۋ كوزدەلگەن.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، اۋەجايلارداعى كەزەكتى ازايتۋ ماقساتىندا شەكارادا مىندەتتى جەكە تەكسەرۋدەن باس تارتۋ الەمدىك تاجىريبەدە سيرەك كەزدەسەدى.
جاڭا جۇيەنى ەنگىزۋ ءۇشىن ۇكىمەت ءتيىستى قۇقىقتىق نەگىز قالىپتاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. وسى ماقساتتا پارلامەنتكە يمميگراتسيالىق باقىلاۋ تۋرالى زاڭعا وزگەرىستەر ەنگىزۋ جونىندەگى زاڭ جوباسى ۇسىنىلادى.
جۇيە جاپونياعا قىسقا مەرزىمگە ۆيزاسىز كىرۋگە رۇقسات بەرىلگەن ەلدەردىڭ ازاماتتارىنا قاتىستى قولدانىلادى. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل ساناتقا 74 ەل مەن اۋماق كىرەدى.
وتكەن جىلى جاپونياعا 42,7 ميلليون شەتەلدىك تۋريست بارعان. بۇل — رەكوردتىق كورسەتكىش. بيلىك 2030 -جىلعا قاراي بۇل سيفردى 60 ميلليونعا دەيىن جەتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
JESTA جۇيەسى بويىنشا ساياحاتشىلار ساپارعا شىقپاس بۇرىن ونلاين-فورما تولتىرىپ، ساپار ماقساتىن كورسەتۋى ءتيىس. اقپارات تەكسەرىلگەننەن كەيىن يمميگراتسيالىق ورگاندار ەلگە كىرۋگە رۇقسات بەرۋ نەمەسە ودان باس تارتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى. ەگەر بيلىك وكىلدەرىندە ادامنىڭ ەلدە رۇقسات ەتىلگەن مەرزىمنەن ارتىق قالۋى مۇمكىن دەگەن كۇدىك تۋىنداسا، اۋە كومپانيالارى ونى رەيسكە وتىرعىزباۋى مۇمكىن.
قازىردىڭ وزىندە جاپونيانىڭ كەيبىر اۋەجايلارىندا Integrated Kiosk دەپ اتالاتىن سيفرلىق تەرمينالدار قولدانىلىپ جاتىر. بۇل قۇرىلعىلار شەكارالىق جانە كەدەندىك باقىلاۋ فۋنكتسيالارىن بىرىكتىرەدى. تەرمينالدار ارقىلى كەلىپ جاتقان جولاۋشىلاردىڭ ساۋساق ىزدەرى الىنىپ، فوتوسۋرەتتەرى تۇسىرىلەدى.
جوسپارلانىپ وتىرعان جاڭا تارتىپكە سايكەس، ەگەر ادامنىڭ بۇرىن ەلدە بولۋ مەرزىمىن اسىرىپ جىبەرۋ سياقتى زاڭ بۇزۋشىلىقتارى بولماسا، ول پاسپورتتىق باقىلاۋدان اۆتوماتتى تۇردە ءوتىپ، جاپونياعا كىرە الادى. يمميگراتسيالىق قىزمەتكەرلەر تەرمينالداردىڭ جانىندا كەزەكشىلىك اتقارىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا قوسىمشا تەكسەرۋ جۇرگىزەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي تەرمينالدار ناريتا، حانەدا، كانساي جانە فۋكۋوكا اۋەجايلارىندا جۇمىس ىستەيدى. الداعى ۋاقىتتا ولاردى ەلدىڭ باسقا دا اۋەجايلارىنا ورناتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
