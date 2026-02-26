جاپونيا 1984 -جىلعى كىسى ءولتىرۋ ءىسىن العاش رەت قايتا قاراماق
استانا. KAZINFORM - جاپونيانىڭ جوعارعى سوتى ەلدىڭ سوعىستان كەيىنگى تاريحىندا العاش رەت ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ نەمەسە ءولىم جازاسى قاراستىرىلعان باپ بويىنشا ىسكە قاتىستى ۇكىمدى سوتتالعان ادام قايتىس بولعاننان كەيىن قايتا قاراۋعا سانكسيا بەردى، دەپ حابارلايدى Kyodo اگەنتتىگى.
اڭگىمە كىسى ءولتىردى دەپ ايىپتالعان حيرومۋ ساكاحارا تۋرالى بولىپ وتىر. ول 2011 -جىلى، ادىلدىككە قول جەتكىزە الماي، ومىردەن وتكەن ەدى.
2000 -جىلى جوعارعى سوت ونى سيگا پرەفەكتۋراسىنىڭ حينو قالاسىندا 69 جاستاعى شاراپ دۇكەنىنىڭ يەسى حاتسۋ يكەموتونى ءولتىرىپ، تونادى دەپ كىنا تاققان. ساكاحارا ءوز كىناسىن مويىنداماي، تەرگەۋ كەزىندە بەرگەن ايعاقتارى قىسىم كورسەتۋ ارقىلى الىنعانىن مالىمدەگەن. سوت ونىڭ وتىنىشتەرىن قايتا-قايتا قاناعاتتاندىرماي كەلگەن. ول 75 جاسىندا ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن وتەي ءجۇرىپ قايتىس بولدى.
الايدا ونىڭ وتباسى ادىلدىك جولىنداعى كۇرەستى توقتاتقان جوق. 2018 -جىلى وتسۋ قالاسىنىڭ وكرۋگتىك سوتى ساكاحارانىڭ تەرگەۋشىلەرگە قىلمىس ورنىن كورسەتكەنى جونىندەگى ايعاقتاردىڭ سەنىمدىلىگىنە كۇمان كەلتىرىپ، ءىستى قايتا قاراۋ تۋرالى شەشىم شىعاردى. پروكۋراتۋرا بۇل شەشىمگە ەكى رەت شاعىم ءتۇسىرىپ، پروتسەستى تاعى جەتى جىلعا سوزدى. 2023 -جىلى وساكا جوعارعى سوتى ءىستى قايتا قاراۋ جونىندەگى شەشىمدى قولدادى، الايدا پروكۋراتۋرا تاعى دا اپەللياتسيا بەردى. ەندى جوعارعى سوت بۇل ماسەلەنى تۇپكىلىكتى جاۋىپ، پروكۋراتۋرانىڭ شاعىمىن قاناعاتتاندىرمادى.
قايتا قاراۋ پروتسەسى وتسۋ قالاسىنىڭ وكرۋگتىك سوتىندا وتەدى. ساراپشىلار بۇل شەشىمدى اقتاۋ ۇكىمىنىڭ الدىنداعى قادام رەتىندە باعالاپ وتىر.
- بۇل وتە ۇزاققا سوزىلدى. مۇنداي جاعداي ەندى قايتالانباۋى ءتيىس، - دەدى ساكاحارانىڭ ۇلى كودزي توكيودا وتكەن كەزدەسۋدە جانە پروتسەستى تەزىرەك باستاۋدى تالاپ ەتتى.
بۇل ءىس جاپونياداعى سوت ۇكىمدەرىن قايتا قاراۋ جۇيەسىن رەفورمالاۋ جونىندەگى پىكىرتالاستار اياسىندا كەڭ رەزونانس تۋدىردى. قولدانىستاعى ءتارتىپ ۇزاق ۋاقىتتان بەرى سىنعا ۇشىراپ كەلەدى، ويتكەنى ول پروكۋراتۋراعا كىناسىز ادامداردى اقتاۋ پروتسەسىن شەكسىز سوزۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ادىلەت مينيسترلىگى ءتيىستى تۇزەتۋلەر ازىرلەپ جاتىر، الايدا قولدا بار مالىمەتتەرگە سايكەس، پروكۋراتۋرانىڭ ىستەردى قايتا قاراۋعا قارسىلىق بىلدىرۋىنە تىيىم سالۋ نورماسى رەفورماعا ەنگىزىلمەيدى. ساكاحارا ءىسى بۇل ۇستانىمدى وزگەرتۋى مۇمكىن.
جاپونيا زاڭناماسى سوتتالعان ادام قايتىس بولعاننان كەيىن، ەگەر ونىڭ كىناسىز ەكەنىنە نەگىزدى كۇمان تۋىنداسا، قىلمىستىق ءىستى قايتا قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. الايدا ءىس جۇزىندە سوتتار بۇل تەتىككە وتە سيرەك جۇگىنگەن. سوعىستان كەيىنگى جاپونيادا مۇنداي العاشقى پروتسەسس 1985 -جىلى كىسى ءولتىردى دەپ سوتتالعان ايەلدى اقتاۋمەن اياقتالعان.
ايتا كەتەيىك، وڭتۇستىك كورەيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى ءومىر بويى باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.