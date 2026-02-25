جاپوندىق ستارتاپ: توكيودا العاش رەت ۇشاتىن كولىك سىناقتان ءوتتى
استانا. KAZINFORM - جاپوندىق SkyDrive كومپانياسى توكيودا ءوزىنىڭ ۇشاتىن كولىگىنىڭ العاشقى سىناعىن وتكىزدى. سەرۆيستىڭ كوممەرتسيالىق ىسكە قوسىلۋى 2028 -جىلعا جوسپارلانعان، دەپ حابارلايدى Kyodo.
سىناق Mitsubishi Estate جانە Kanematsu كومپانيالارىنىڭ قاتىسۋىمەن ءوتتى. قاشىقتان باسقارىلاتىن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتى توكيو شىعاناعىنان شامامەن 150 مەتر بيىكتىكتە ۇشىپ، شامامەن ءۇش جارىم مينۋت اۋادا بولدى.
ون ەكى روتورى بار ەلەكترلىك SD-05 مودەلى ءۇش ادامعا ارنالعان جانە زاريادتاۋسىز 15 تەن 40 شاقىرىمعا دەيىن جۇرە الادى.
ازىرلەۋشىلەر ىقشام ولشەمى مەن جەڭىل سالماعى قۇرىلعىعا ءداستۇرلى تىكۇشاقتار مەن كەڭ قونۋ الاڭدارىن قاجەت ەتەتىن باسقا ۇشاقتار قول جەتپەيتىن جەرلەرگە قونۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن اتاپ وتەدى.
كومپانيا سونىمەن قاتار ۇشۋدى باسقارۋ جانە جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ تەرمينالىن تانىستىردى. وندا تىركەۋ جانە قاۋىپسىزدىك سكرينينگى، سونداي-اق face-ID تەحنولوگياسىن قولداناتىن اۆتوماتتاندىرىلعان تىركەۋ جۇيەسى بار.
دەمونستراتسيالىق رەيستەر مەن تەرمينال جۇمىسىن كورسەتۋ سەنبىگە دەيىن جالعاسادى.
كولىكتىڭ بۇل ءتۇرى جولدار مەن قوعامدىق كولىكتەردەگى كەپتەلىستەردى ازايتۋعا كومەكتەسەدى دەپ جوسپارلانعان. قۇرىلعى بۇعان دەيىن وساكاداعى دۇنيەجۇزىلىك كورمەدە كورسەتىلگەن بولاتىن.
كومپانيانىڭ باس ديرەكتورى توموحيرو فۋكۋزاۆا 2030 -جىلدان كەيىن جول ءجۇرۋ قۇنى تاكسيدىكىنەن شامامەن ەكى ەسە نەمەسە ودان دا تومەن بولۋى مۇمكىن دەپ مالىمدەدى. ول تاكسيگە قاراعاندا 4-5 ەسە جىلدام جۇرەتىنىن، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋ باعاداعى ايىرماشىلىقتى اقتايتىنىن ايتتى.
بىلتىر قىتايدىڭ چانچۋن قالاسىنداعى ءتورتىنشى حالىقارالىق اۆياتسيا جانە اەروعارىش كورمەسىنىڭ دايىندىق كەزەڭىندە XPeng AeroHT كومپانياسىنىڭ ەكى eVTOL ۇشاتىن كولىگى سوقتىعىسىپ، اپاتقا ۇشىرادى.