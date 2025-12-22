جاپون يەنىنىڭ دوللارعا شاققانداعى قۇنى قۇلدىراپ بارا جاتىر
استانا. KAZINFORM - جاپونيا قارجى مينيسترلىگىنىڭ وكىلى جاپون يەنى باعامىنداعى قۇبىلۋلار ءبىرجاقتى سيپاتقا يە ەكەنىن ايتىپ، شامادان تىس اۋىتقۋلارعا جاۋاپ قاتىلاتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى Kyodo جازدى.
جاپونيا قارجى مينيسترلىگىنىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىگى دۇيسەنبى كۇنى جاپون يەنى باعامىنداعى سوڭعى وزگەرىستەردىڭ جىلدام ءارى ءبىرجاقتى بولىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتىپ، ەل بيلىگى ۆاليۋتانىڭ شامادان تىس قۇبىلمالىلىعىنا ءتيىستى تۇردە ارەكەت ەتەتىنىن ايتتى.
جاپون يەنىنىڭ ا ق ش دوللارىنا شاققانداعى باعىمىنىڭ السىرەۋىن جاپونيا بانكى جۇما كۇنى نەگىزگى پايىزدىق مولشەرلەمەنى سوڭعى 30 جىلداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرگەننەن كەيىن دە جالعاستىردى.
جۇما كۇنى نيۋ-يوركتەگى ساۋدا بارىسىندا دوللار باعامى ءبىر ايداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتىپ، 1 دوللار 157,78 يەنگە دەيىن كوتەرىلدى. تاڭعى ساعات 9:00- دە امەريكالىق ۆاليۋتانىڭ باعامى 157,63- 157,65 يەن دەڭگەيىندە بولدى.