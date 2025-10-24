جاپون پويىزدارى نەلىكتەن ەشقاشان كەشىكپەيدى؟
استانا. KAZINFORM - قوعامدىق كولىكتىڭ قوزعالىس كەستەسى بارلىق ەلدە بار، ءبىراق كەيدە تەحنيكالىق اقاۋلار مەن تابيعي اپاتتار ول كەستەگە وزگەرىستەر ەنگىزۋى مۇمكىن، ءبىراق ونىڭ جاپون پويىزدارىنا ەش قاتىسى جوق، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بەلگىلى بولعانداي، الەمدەگى ەڭ جىلدام پويىزدار ءدال وسى جاپونيادا جۇرەدى. ولاردىڭ جىلدامدىعى 600 ك م/ساع- قا دەيىن جەتەدى، بۇل ۇشاق جىلدامدىعىنان 300 ك م/ساع- قا تومەن. سوندىقتان ولاردىڭ ءدال ۋاقىتىندا كەلۋى تاڭعالارلىق جاعداي ەمەس. ارى كەتسە ءبىر- ەكى سەكۋندقا كەشىگىپ كەلۋى مۇمكىن. ءبىراق مۇنىڭ سىرى تەك جىلدامدىقتا دەپ ويلاساڭىز، قاتتى قاتەلەسەسىز.
ۋاقىتتى باعالاۋ مەن ءتارتىپ جاپون مادەنيەتىنىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنى بارلىعىنا بەلگىلى. تەمىرجولدا دا تەمىر ءتارتىپتى ۇستانۋدىڭ ارقاسىندا قايعىلى جاعداي تۇرماق، كەشىگۋ دەگەن ءومىرى بولىپ كورمەگەن.
تەمىرجولداردىڭ قۇرىلىسى دا ءدال وسى ۋاقىتتىڭ ماڭىزدىلىعىن تۇسىنۋمەن تۇسپا-تۇس كەلدى، سوندىقتان پويىزداردىڭ كەستەسىز ءجۇرۋى ءتىپتى مۇمكىن ەمەس ەدى.
پۋنكتۋالدىلىق پەن تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ ءۇشىن جاپون ينجەنەرلەرى ءاردايىم زاماناۋي تەحنولوگيالاردى پايدالانىپ، بولاشاقتى ويلاۋعا تىرىسادى. 1972-جىلى جاپون ۇلتتىق تەمىرجولى كومپانياسى پويىز كەستەسىن سينحرونداۋ ءۇشىن باعدارلاما ارقىلى باعىتتاردى باسقارۋدى ەنگىزدى - بۇل پۋنكتۋالدىلىققا قول جەتكىزۋدەگى ەڭ ماڭىزدى قادام بولدى.
جاپونياداعى ەڭ جىلدام سينكانسەن پويىزى
كەيىنىرەك سينكانسەن (جوعارى جىلدامدىقتى تەمىرجول جەلىسى) ءۇشىن قاۋىپسىزدىك، تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ جانە پايدالانۋ جۇيەلەرى مەن كولىكتى اۆتوماتتى باسقارۋ جۇيەلەرى قۇرىلدى. بۇل جۇزدەگەن پويىزدىڭ قوزعالىسىن ناقتى باقىلاۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، كەستەنىڭ وڭتايلانۋىنا جانە كەشىگۋلەردىڭ ازايۋىنا اكەلدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل جۇيەلەر ادامداردى الماستىرمايدى، تەك جۇكتەمەنى جەڭىلدەتىپ، تەمىرجول قىزمەتىنىڭ ساپالى ۇيىمداستىرىلۋىنا جانە قاۋىپسىزدىگىنە كومەكتەسەدى.
قىزمەتكەرلەردى مۇقيات دايارلاۋ جولسەرىكتەر، ماشينيستەر جانە ۆوكزال قىزمەتكەرلەرى ۇزاق ءارى مۇقيات دايىندىقتان وتەدى - پۋنكتۋالدىلىق پەن قاۋىپسىزدىك بويىنشا قاتاڭ ستاندارتتارعا ساي بولۋى كەرەك.
جاپون تەمىرجولىندا قولدانىلاتىن ەرەكشە ادىستەردىڭ ءبىرى - Shisa Kanko جۇيەسى. بۇل ءادىس ماڭىزدى ارەكەتتەردى فيزيكالىق قيمىلدارمەن (كوبىنە ساۋساقتى كورسەتۋ) جانە داۋىستاپ ايتۋ ارقىلى بەلگىلەۋدى قامتيدى. عىلىمي زەرتتەۋلەر بۇل ءادىستىڭ جۇمىس بارىسىندا قاتەلەر سانىن 85 پايىزعا دەيىن ازايتاتىنىن دالەلدەگەن.
جاپونيادا پويىزدىڭ ءبىر كەشىگۋى - وتە سيرەك كەزدەسەتىن جاعداي. ەگەر مۇنداي جاعداي بولسا، بارلىق جولاۋشىلاردان رەسمي تۇردە كەشىرىم سۇرالادى، ءتىپتى ەكى باعىتتاعى بارلىق جول شىعىنى قايتارىلادى.