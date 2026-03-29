جاپون كومپانياسى ءسابىز بەن المادان اپەلسين ءدامى بار شىرىن شىعاردى
استانا. KAZINFORM - جاپوندىق Kagome Co. كومپانياسى شيكىزات باعاسىنىڭ كۇرت وسۋىنە بايلانىستى اپەلسين قولدانباي اپەلسين ءدامى بار شىرىن شىعاردى، دەپ حابارلايدى Kyodo.
جاپونيا بويىنشا سۋپەرماركەتتەر مەن كۇندەلىكتى ساۋدا دۇكەندەرىندە جاڭا ءونىم ساتىلىمعا شىقتى. بۇل سۋسىن 100 پايىز كوكونىس پەن جەمىس شىرىنىنان تۇرادى، 195 ميلليلىك قاپتاما شامامەن 140 يەنگە ساتىلادى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، اپەلسين ءدامىن وزدەرىنىڭ تەحنولوگياسىن قولدانىپ شامامەن ەكى جىلدىق زەرتتەۋ ناتيجەسىندە قالپىنا كەلتىرگەن. شىرىننىڭ قۇرامىندا جاڭا زەلانديادان اكەلىنگەن سارى ءسابىز، الما، سونداي-اق اناناس پەن ليمون بار. ءسابىز تابيعي تاتتىلىكتى بەرەدى، ال الما ءدامدى تولىقتىرادى.
كومپانيا يمپورتتىق شيكىزات باعاسىنىڭ وسۋىنە بايلانىستى اپەلسين جەمىسىن قولدانباۋدى شەشكەن. جاپونيا نەگىزىنەن شەتەلدەن جەتكىزىلەتىن ونىمدەرگە تاۋەلدى، ءبىراق نەگىزگى ءوندىرۋشى ەلدەردەگى، سونىڭ ىشىندە برازيلياداعى ەگىننىڭ ناشارلىعى مەن ۆاليۋتانىڭ السىرەۋى اپەلسين شىرىندارىنىڭ باعاسىن كوتەرىپ، ۋاقىتشا ساتىلىمنىڭ ازايۋىنا اكەلدى.
سىرتقى ساۋدا دەرەكتەرى بويىنشا 2025-جىلى اپەلسين شىرىندارىنىڭ يمپورتتىق باعاسى ليترىنە شامامەن 980 يەنگە جەتىپ، 2020-جىلمەن سالىستىرعاندا ءتورت ەسە وسكەن.
Kagome Co. كومپانياسى اتاپ وتكەندەي، سۋسىندى ازىرلەۋ كەزىندە تۇراقتى جەتكىزىلىپ تۇرعان ينگرەديەنتتەر قولدانىلدى، بۇل تسيترۋس نارىعىنىڭ قۇبىلمالىلىعىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
