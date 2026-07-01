جاپون يەناسى 40 جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جاقىندادى
استانا. KAZINFORM - يەنا ا ق ش دوللارىنا شاققانداعى باعامى بويىنشا سوڭعى 40 جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جۋىقتاپ ساۋدالانىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى CNA اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
بۇل جاعداي جاپونيا بيلىگىنىڭ ۆاليۋتا نارىعىنا ارالاسۋى مۇمكىن دەگەن بولجامداردى كۇشەيتىپ وتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا يەنانىڭ باعامى ءبىر ا ق ش دوللارىنا شاققاندا 161,25 يەنانى قۇراپ وتىر. بۇل - 2024 -جىلدىڭ شىلدە ايىنان بەرگى ەڭ تومەنگى كورسەتكىش. ەگەر باعام 2024 -جىلعى ەڭ جوعارى دەڭگەي - 161,96 يەنادان اسىپ كەتسە، وندا جاپون ۆاليۋتاسى 1986 -جىلدان بەرگى ەڭ ءالسىز دەڭگەيىنە دەيىن قۇلدىرايدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاپونيا بيلىگى ءساۋىردىڭ سوڭى مەن مامىردىڭ باسىندا جاساعانداي، ۆاليۋتا نارىعىنا قايتادان ارالاسۋى مۇمكىن. سول كەزدە ەل بيلىگى شامامەن 11,7 تريلليون يەنا (72,54 ميلليارد ا ق ش دوللارى) كولەمىندە ۆاليۋتالىق ينتەرۆەنتسيا جۇرگىزگەن بولاتىن.
يەنانىڭ السىرەۋىنە يرانداعى سوعىس تا اسەر ەتتى. قاقتىعىس سالدارىنان مۇناي باعاسى كۇرت ءوسىپ، ينفلياتسيالىق قىسىم كۇشەيگەن.
Daiwa Capital Markets كومپانياسىنىڭ لوندونداعى ەكونوميكالىق زەرتتەۋلەر ءبولىمىنىڭ باسشىسى كريس سكيكلۋنانىڭ ايتۋىنشا، يەناعا قۇنسىزدانۋ باعىتىنداعى قىسىم الداعى ۋاقىتتا دا ساقتالادى. سوندىقتان جاپون بيلىگى ۇلتتىق ۆاليۋتانى قولداۋ ءۇشىن تاعى دا نارىققا ارالاسۋعا ءماجبۇر بولۋى مۇمكىن.