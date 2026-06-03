جاتىر موينى وبىرى جايلى قانداي ميفتەر بار؟ ونكولوگ جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - جاتىر موينى وبىرى - الەم بويىنشا ايەلدەر اراسىندا جيى كەزدەسەتىن قاتەرلى ىسىك تۇرلەرىنىڭ ءبىرى. دەگەنمەن ماماندار بۇل اۋرۋدىڭ باسقا كوپتەگەن قاتەرلى ىسىك تۇرلەرىنەن ەرەكشەلىگى بار ەكەنىن ايتادى.
ويتكەنى ونى ۆاكسيناتسيا مەن تۇراقتى سكرينينگ ارقىلى الدىن الۋعا بولادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
سوعان قاراماستان قوعامدا ادام پاپيللوما ۆيرۋسى (ا پ ۆ)، ۆاكسيناتسيا جانە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ جولدارى تۋرالى ءتۇرلى قاتە تۇسىنىكتەر ءالى دە كەزدەسەدى.
ا پ ۆ انىقتالسا، قاتەرلى ىسىك مىندەتتى تۇردە داميدى ما؟
ونكولوگ، مەديتسينا عىلىمدارىنىڭ كانديداتى اناستاسيا فاتيانوۆا بۇل پىكىردىڭ شىندىققا جاناسپايتىنىن «يزۆەستيا» باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتقان.
كوپ ادام ا پ ۆ انىقتالسا، مىندەتتى تۇردە جاتىر موينى وبىرى داميدى دەپ ويلايدى. بۇل دۇرىس ەمەس. جاس ءارى دەنى ساۋ ايەلدەردىڭ شامامەن 90 پايىزىندا اعزا ۆيرۋستى ەكى جىلدىڭ ىشىندە وزدىگىنەن جويادى. سونىمەن قاتار ا پ ۆ- نىڭ بارلىق ءتۇرى ونكوگەندى ەمەس. ۆيرۋس اعزادا ۇزاق ۋاقىت ساقتالۋى مۇمكىن، ءبىراق تەك كەيبىر جاعدايلاردا عانا جاسۋشالاردىڭ وزگەرۋىنە الىپ كەلەدى. ال مۇنداي وزگەرىستەردى ەرتە انىقتاساق، ولاردى ءتيىمدى ەمدەۋگە بولادى، - دەيدى دارىگەر.
ماماننىڭ سوزىنشە، ادام پاپيللوما ۆيرۋسىن جۇقتىرعان ءاربىر ايەلدە مىندەتتى تۇردە جاتىر موينى وبىرى پايدا بولمايدى. سوندىقتان ا پ ۆ انىقتالۋى ۇرەيلەنۋگە ەمەس، دارىگەر باقىلاۋىندا بولىپ، ۇسىنىلعان تەكسەرۋلەردەن ۋاقىتىلى وتۋگە سەبەپ بولۋى كەرەك.
ا پ ۆ- عا قارسى ۆاكسينا قاۋىپتى ەمەس
قوعامدا جيى ايتىلاتىن ميفتەردىڭ ءبىرى – ا پ ۆ- عا قارسى ەكپە بەدەۋلىككە نەمەسە قاتەرلى ىسىككە اكەلەدى دەگەن پىكىر.
اناستاسيا فاتيانوۆا مۇنداي اقپاراتتاردىڭ عىلىمي نەگىزى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ۆاكسينانىڭ قۇرامىندا ءتىرى ۆيرۋس تا، ونىڭ د ن ق- سى دا جوق. سوندىقتان ەكپە ارقىلى ادام پاپيللوما ۆيرۋسىن جۇقتىرۋ نەمەسە ودان قاتەرلى ىسىككە شالدىعۋ مۇمكىن ەمەس. ۆاكسينا يممۋندىق جۇيەگە قاۋىپتى ۆيرۋس تۇرلەرىن تانۋعا كومەكتەسەدى جانە قورعانىس انتيدەنەلەرىنىڭ ءتۇزىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەيدى ونكولوگ.
دارىگەردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ا پ ۆ ۆاكسينالارى الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە قولدانىلىپ كەلەدى جانە ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگى ءىرى حالىقارالىق زەرتتەۋلەر ارقىلى دالەلدەنگەن.
اۋرۋ بەلگىسى بولماسا دا تەكسەرىلۋ كەرەك
كوپتەگەن ايەل اۋىرسىنۋ نەمەسە قان كەتۋ بولماسا، دارىگەرگە قارالۋدىڭ قاجەتى جوق دەپ ەسەپتەيدى.
الايدا ماماندار مۇنى قاۋىپتى قاتە تۇسىنىك دەپ سانايدى.
21 جاستان باستاپ ايەلدەر ءار ءۇش جىل سايىن پاپ-تەست تاپسىرۋى كەرەك. ال 30 بەن 65 جاس ارالىعىندا پاپ-تەست پەن ا پ ۆ- تەستتى قاتار بەس جىلدا ءبىر رەت تاپسىرۋ ەڭ ءتيىمدى ءادىس سانالادى، - دەيدى اناستاسيا فاتيانوۆا.
تاعى ءبىر كەڭ تارالعان قاتە تۇسىنىك جاس ەرەكشەلىگىنە بايلانىستى. كەيبىرەۋلەر جاتىر موينى وبىرى 25 جاسقا دەيىنگى ايەلدەردە جانە مەنوپاۋزادان كەيىنگى جاستا كەزدەسپەيدى دەپ ەسەپتەيدى.
الايدا ماماننىڭ ايتۋىنشا، اۋرۋدىڭ ەكى نەگىزگى شارىقتاۋ كەزەڭى بار: ءبىرىنشىسى - 35-45 جاس ارالىعى، ەكىنشىسى - 65 جاستان كەيىنگى كەزەڭ.
قىز بالالارعا نەگە ۆاكسينا سالىنادى؟
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا 2024-جىلدان باستاپ ادام پاپيللوما ۆيرۋسىنا قارسى ۆاكسيناتسيا ۇلتتىق ەگۋ كۇنتىزبەسىنە ەنگىزىلدى. بۇگىندە 11 جاستاعى قىز بالالار اتا- اناسىنىڭ كەلىسىمىمەن تەگىن ۆاكسينا الادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسى ماماندارى بۇل تاجىريبە الەمنىڭ كوپتەگەن دامىعان ەلدەرىندە قولدانىلىپ كەلە جاتقانىن ايتادى. اۆستراليا، ۇلى بريتانيا، كانادا جانە ءبىرقاتار ەۋروپا مەملەكەتتەرى ا پ ۆ ۆاكسيناتسياسىنىڭ ارقاسىندا جاتىر موينى وبىرىنىڭ تارالۋىن ايتارلىقتاي تومەندەتكەن.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، ۆاكسينا قىز بالالارعا جىنىستىق ءومىر باستالعانعا دەيىن سالىنعان جاعدايدا ەڭ جوعارى قورعانىس دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتەدى.
جىلىنا ءبىر رەت گينەكولوگقا قارالۋ قاجەت
ا پ ۆ ۆاكسيناسى - قاتەرلى ىسىكتىڭ ناقتى ءبىر ءتۇرىنىڭ الدىن الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سيرەك پروفيلاكتيكالىق قۇرالداردىڭ ءبىرى.
فاتيانوۆا جاتىر موينى وبىرى ۆاكسيناتسيا ارقىلى الدىن الۋعا بولاتىن جانە تۇراقتى تەكسەرۋلەردىڭ ارقاسىندا ەرتە ساتىسىندا انىقتالاتىن قاتەرلى ىسىك تۇرلەرىنىڭ قاتارىنا جاتاتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، 3-5 جىل سايىن جۇرگىزىلەتىن جوسپارلى تالداۋلار اۋىر اسقىنۋلارعا دەيىنگى وزگەرىستەردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قورقىنىشتى ميفتەرگە سەنبەۋ كەرەك. ەڭ باستىسى - الدىن الۋ جونىندەگى زاماناۋي ۇسىنىستاردى ۇستانىپ، جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت گينەكولوگتىڭ قاراۋىنان ءوتىپ تۇرۋ، - دەپ تۇيىندەدى دارىگەر.