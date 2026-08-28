جاتتاندى شەشىم، ەسكىرگەن كوزقاراس، جالاڭ پوپۋليزم ەشكىمگە كەرەك ەمەس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - اكىمدەر قۇرامىندا، مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە، بيزنەستە جاس بۋىن وكىلدەرى الدىڭعى قاتارعا شىعا باستادى. بۇل تۋرالى ءبىرىنشى شاقىرىلىمداعى قۇرىلتايدىڭ ءبىرىنشى سەسسياسىن اشقان مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- بۇرىنعى پارلامەنتپەن سالىستىرعاندا، قۇرىلتايدىڭ قۇرامىندا ايەلدەر مەن جاستاردىڭ ۇلەسى ەداۋىر ءوستى. اۋقىمدى وزگەرىستەر مەملەكەتتىك باسقارۋ ىسىنە، اسىرەسە، جاڭا بۋىننىڭ، ياعني جىگەرلى، وتانشىل، ەڭبەكقور جاستاردىڭ كەلۋىنە سەبەپشى بولدى. اكىمدەر قۇرامىندا، مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە، بيزنەستە جاس بۋىن وكىلدەرى الدىڭعى قاتارعا شىعا باستادى. بۇل - ءبىز جۇرگىزگەن رەفورمالاردىڭ اسا ماڭىزدى ناتيجەسى. اشىعىن ايتساق، ينستيتۋتسيونالدىق وزگەرىستەردىڭ تۇپكى ماقساتى دا - بيلىكتىڭ بارلىق تارماعىنداعى كادرلاردى جاڭارتۋ، ياعني ساياساتقا جاڭاشىل، جاسامپاز ادامداردى اكەلۋ. قازىرگى زاماندا جاتتاندى شەشىم، ەسكىرگەن كوزقاراس، جالاڭ پوپۋليزم ەشكىمگە كەرەك ەمەس، - دەدى پرەزيدەنت.