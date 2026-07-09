جانتۇرشىگەرلىك كادر: الماتىدا جول اپاتىنان ەكى جاياۋ جۇرگىنشى كوز جۇمدى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا بولعان ەكى جول اپاتى جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ ءومىرىن قيدى. بۇل تۋرالى الماتى پوليتسيا دەپارتامەنتى مالىمدەدى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، ەكى وقيعا دا بۇگىن بولعان.
«جاياۋ جۇرگىنشىلەر دە جۇرگىزۋشىلەر سياقتى جول قوزعالىسىنىڭ قاتىسۋشىلارى. الايدا كەيبىر ازاماتتار ءالى كۇنگە دەيىن ءوز ومىرىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ، جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن كەسىپ وتەدى، قاۋىپسىز ەكەنىنە كوز جەتكىزبەي جولعا شىعادى. مۇنداي ارەكەتتىڭ سالدارى وتە اۋىر بولۋى مۇمكىن»، - دەپ ەسكەرتتى پوليتسيا.
ايتا كەتەيىك، جىل باسىنان بەرى الماتىدا جاياۋ جۇرگىنشىلەرگە قاتىستى 24 جول اپاتى تىركەلگەن. سونىڭ سالدارىنان 23 ادام جاراقات الىپ، ەكى ادام قازا تاپقان.