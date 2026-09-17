جانتۇرشىگەرلىك جول اپاتى: ماڭعىستاۋدا كولىك تۇيەنى قاعىپ، ءتورت ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جول اپاتىنان ءتورت ادام قازا تاۋىپ، تاعى ءتورت ادام ءتۇرلى جاراقاتپەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلدى.
جول اپاتى 16-قىركۇيەكتە ساعات 20:30 شاماسىندا اقتاۋ-بەينەۋ تاسجولىندا بولعان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا جەتىباي اۋىلىنان شەتپە اۋىلىنا قاراي باعىت العان Toyota Camry كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى جول ۇستىندەگى تۇيەنى قاعىپ كەتكەن.
«وسىدان كەيىن كولىك قارسى باعىتقا شىعىپ كەتىپ، قاراما-قارسى باعىتتا كەلە جاتقان ەكىنشى Toyota Camry كولىگىمەن سوقتىعىسقان»، - دەدى پوليتسيا.
ءتورت ادام العان جاراقاتتارىنان وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان. تاعى ءتورت ادام زارداپ شەگىپ، ءتۇرلى جاراقاتپەن اۋرۋحاناعا جەتكىزىلگەن.
ەكى كولىك تە ارناۋلى ايىپ تۇراعىنا قويىلدى. ساراپتامالار تاعايىندالعان.