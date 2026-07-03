جانتۇرشىگەرلىك اپات: اۆتوبۋس شاتقالعا قۇلاپ، 41 ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - پاكىستاننىڭ بەلۋدجيستان پروۆينتسياسىندا جولاۋشىلار اۆتوبۋسى تەرەڭ شاتقالعا قۇلاپ، 41 ادام قازا تاپتى. تاعى سەگىز ادام ءتۇرلى دەڭگەيدە جاراقات العان.
Dawn باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، قايعىلى وقيعا جۇما كۇنى تاڭەرتەڭ بولعان. اۆتوبۋس بەلۋدجيستان پروۆينتسياسىنىڭ ورتالىعى كۆەتتا قالاسىنان ەلدىڭ سولتۇستىك-باتىسىنداعى پەشاۆار قالاسىنا باعىت العان.
پوليتسيا وكىلى الي ءرازانىڭ ايتۋىنشا، جول-كولىك وقيعاسى ەكى قالا اراسىنداعى جولدىڭ شامامەن ورتاسىندا بولعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، اپاتقا اۆتوبۋستىڭ بەلگىلەنگەن جىلدامدىقتان اسىپ كەتۋى سەبەپ بولۋى مۇمكىن. الايدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ وكىلى موحامەد ناسير وقيعانىڭ ناقتى سەبەبى تەرگەۋ بارىسىندا انىقتالاتىنىن مالىمدەدى.
قۇتقارۋ قىزمەتىنىڭ وكىلى فازال ديننىڭ سوزىنشە، اۆتوبۋس شاتقالعا قۇلاعان كەزدە قاتتى جانشىلىپ قالعان. سول سەبەپتى قۇتقارۋشىلار زارداپ شەككەندەر مەن قازا تاپقانداردى شىعارۋ ءۇشىن ارنايى كەسۋ قۇرالدارى مەن اۋىر تەحنيكانى پايدالانعان.
جارالانعاندار مەن قازا تاپقانداردىڭ مايىتتەرى جاقىن ماڭداعى اۋرۋحانالارعا جەتكىزىلدى. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، بىرنەشە ادامنىڭ جاعدايى وتە اۋىر. وسىعان بايلانىستى قۇرباندار سانى ءالى دە ارتۋى مۇمكىن.
پاكىستان ۇكىمەتىنىڭ ستاتيستيكاسىنا سايكەس، ەلدە جولداردىڭ ساپاسىنىڭ تومەندىگى، تەحنيكالىق اقاۋى بار كولىكتەر جانە جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگى تالاپتارىنىڭ ساقتالماۋى جىل سايىن مىڭداعان ادامنىڭ ءومىرىن جالمايتىن جول اپاتتارىنا سەبەپ بولىپ كەلەدى.