جاسىل ما، تەڭبىل مە؟ - ديەتولوگ مامان باناننىڭ قاي ءتۇرى پايدالىراق ەكەنىن ايتتى
استانا. قازاقپارات - بانان ءپىسۋ بارىسىندا تەك ءتۇسى مەن ءدامىن ەمەس، قۇرامىن دا وزگەرتەدى. ءار كەزەڭدە ونداعى قانت، كراحمال جانە ۆيتاميندەردىڭ مولشەرى وزگەرىپ وتىرادى. سول سەبەپتى جىلدام ەنەرگيا كەرەك بولعاندا نەمەسە كەرىسىنشە قانت دەڭگەيىن تۇراقتى ۇستايتىن تاعام ىزدەگەندە، دۇرىس بانان تاڭداۋدىڭ ماڭىزى بار. ديەتولوگتار ءار جاعدايعا قاي ءتۇرى قولايلى ەكەنىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
جاسىل (تولىق پىسپەگەن) باناندار جاسىل، قاتتى جانە قابىعى قيىن تازارتىلادى. ديەتولوگ ەيۆەري زەنكەردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەزەڭدە باناندا قانت وتە از، ال رەزيستەنتتى كراحمال كوپ بولادى. ول پرەبيوتيك سياقتى اسەر ەتىپ، ىشەك باكتەريالارىن قورەكتەندىرەدى، قانت دەڭگەيىن تۇراقتاندىرادى جانە ۇزاققا سوزىلاتىن توقتىق سەزىمىن بەرەدى.
بۇل ءتۇرى ديابەت نەمەسە پرەديابەت كەزىندە، سونداي-اق اس قورىتۋ جۇيەسىن جاقسارتقىسى كەلەتىندەرگە پايدالى. ءبىراق سپورتپەن شۇعىلداناتىندار ءۇشىن اۋىرلىق تۋدىرۋى مۇمكىن.
جارتىلاي پىسكەن باناننىڭ قابىعى سارى، ءبىراق ۇشتارىندا ازداپ جاسىل بولىگى بار. ءدامى جۇمسارا باستاعانىمەن، ءالى دە تىعىز. بۇل كەزەڭدە كراحمال بىرتىندەپ قانتقا اينالا باستايدى، ءبىراق تالشىق كولەمى ءالى دە جوعارى. كالي مەن ماگنيگە باي، جەڭىل تىسكە باسارعا جاقسى نۇسقا.
ديەتولوگ مۇنداي بانانداردى جاسىل باناننىڭ ءدامىن ۇناتپايتىن، ءبىراق اس قورىتۋعا كوڭىل بولەتىن ادامدارعا ۇسىنادى. سونداي-اق پەري- جانە پوستمەنوپاۋزا كەزەڭىندەگى ايەلدەرگە ىشەك ساۋلىعىن قولداۋ جانە ينسۋلينگە سەزىمتالدىقتى جاقسارتۋ ءۇشىن ءتيىمدى.
تولىق پىسكەن بانان تولىقتاي سارى، جۇمساق، ءتاتتى جانە وڭاي تازارادى. بۇل كەزەڭدە كراحمال تابيعي قانتقا اينالادى، تالشىق ازايادى، ءبىراق انتيوكسيدانتتار مەن مينەرالداردىڭ دەڭگەيى شەگىنە جەتەدى. ءبىر بانان كۇنىنە قاجەتتى كالي مەن ماگنيدىڭ شامامەن %8 مولشەرىن بەرەدى. بۇل - جاتتىعۋ الدىنداعى جىلدام ەنەرگياعا، بالالارعا جانە جۇرەك- قانتامىر ساۋلىعىن قولداعىسى كەلەتىندەرگە تاماشا تاڭداۋ.
قاتتى پىسكەن باناننىڭ قابىعىندا قوڭىر داقتار پايدا بولادى، ءدامى مەن ءيىسى باي، ءوزى جۇمساق. قانت مولشەرى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جاقىندايدى، ال تالشىق ودان ءارى ازايادى. جەڭىل سىڭەتىن ەنەرگيا رەتىندە پايدالى، اسىرەسە اس قورىتۋى سەزىمتال ادامدارعا. الايدا گليۋكوزاسىن باقىلايتىندار ساق بولعانى ءجون.
ءشىري باستاعان باناننىڭ قابىعى قوڭىر نە قارا، ءوزى وتە جۇمساق بولادى. قانت پەن انتيوكسيدانت ەڭ كوپ، ال تالشىق پەن س ۆيتامينى ازايادى. مىسالى، پىسكەن باناندا 14 م گ س ۆيتامينى بولسا، مۇنداي باناندا 10 م گ بولادى.
مۇنداي بانان سمۋزي مەن ءتۇرلى ءتاتتى-ءدامدى پىسىرۋگە وتە قولايلى: تابيعي تاتتىلىگى جوعارى بولعاندىقتان، قوسىمشا قانتتى از قاجەت ەتەدى.
ديەتولوگ اماندا ساۋسەدانىڭ ايتۋىنشا، «دۇرىس» نەمەسە «دۇرىس ەمەس» بانان جوق. ءار كەزەڭنىڭ ءوز ارتىقشىلىعى بار. اعزاڭىزعا ءدال قازىر نە قاجەت، سوعان قاراي تاڭداعان دۇرىس.