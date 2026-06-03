جاسىبايعا كەلگەن تۋريستەر قۇرىلىس الاڭىندا دەمالۋعا ءماجبۇر
استانا. KAZINFORM - باياناۋىلداعى ەڭ تانىمال دەمالىس ورىندارىنىڭ ءبىرى - جاسىباي كولىنىڭ جاعاجايىندا قۇرىلىس جۇمىستارى ءجۇرىپ جاتىر. تۋريستەر كول جاعاسىندا تىنىعۋدىڭ ورنىنا، قۇرىلىس تەحنيكاسى مەن سالىنىپ جاتقان نىسانداردىڭ ورتاسىندا دەمالۋعا ءماجبۇر بولىپ وتىر.
باياناۋىل اۋدانىنداعى تۋريستىك ماۋسىم رەسمي تۇردە 10-ماۋسىمدا باستالعانىمەن، وڭىرگە دەمالۋشىلار ول ۋاقىتتان الدەقايدا ەرتە كەلە باستايدى. اسىرەسە كۇن جىلىنعان ساتتەن-اق كول جاعاسىنا اعىلاتىنداردىڭ قاتارى كوبەيەدى.
الايدا بيىل جاسىباي كولىنە كەلگەن تۋريستەر كۇتپەگەن جاعدايعا تاپ بولدى. كول جاعالاۋىندا مامىر ايىنان بەرى اۋقىمدى اباتتاندىرۋ جانە قايتا جاڭارتۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. سونىڭ كەسىرىنەن جاعاجاي اۋماعى ازىرگە دەمالىس ورنىنان گورى قۇرىلىس الاڭىنا كوبىرەك ۇقسايدى.
دەمالۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ولار جازعى دەمالىسىن الدىن الا جوسپارلاپ، جۇزدەگەن شاقىرىم جول ءجۇرىپ كەلگەن. ءبىراق جاعاجايدا ارنايى تەحنيكانىڭ جۇمىس ىستەپ جاتقانىن كورگەن.
- كۇن ىستىق بولعاندىقتان ارنايى دەمالۋعا كەلدىك. قۇرىلىس ءجۇرىپ جاتقانىن بىلمەدىك. بالالاردى سۋدا عانا ەمەس، جاعاجايدا ءجۇرىپ - تۇرۋ كەزىندە دە قاداعالاۋعا تۋرا كەلەدى. ارينە، كەيىن ءبارى جاقسى بولادى دەپ تۇسىنەمىز. ءبىراق مۇنداي جۇمىستاردى تۋريستىك ماۋسىم باستالعانعا دەيىن اياقتاۋعا بولماس پا ەدى؟ - دەيدى دەمالۋشىلاردىڭ ءبىرى اناتولي لوپاتەنكو.
پاۆلودار وبلىستىق دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىنىڭ مالىمەتىنشە، باستاپقىدا جاعاجايدى جاڭارتۋعا ارنالعان جوبا قۇنى 800-900 ميلليون تەڭگە شاماسىندا بولعان. الايدا مەملەكەتتىك ساراپتاما بارىسىندا تۇزەتۋلەر ەنگىزىلىپ، تۋريستەر سانىنىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى قوسىمشا ينفراقۇرىلىم قاراستىرىلعان. سونىڭ ناتيجەسىندە جوبانىڭ جالپى قۇنى 1 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ارتقان.
باسقارمانىڭ تۋريزم ءبولىمى ماماندارى ازىرگە قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ ناقتى قاشان اياقتالاتىنىن ايتا المايدى. ولاردىڭ سوزىنشە، بۇل جۇمىس قارقىنىنا جانە تۋريستەر لەگىنە دە بايلانىستى.
جوبا تولىق اياقتالعاننان كەيىن جاسىباي جاعاجايىندا فۋتبول جانە ۆولەيبول الاڭدارى، بالالار ويىن ايماعى، فۋدكورتتار مەن ءدامحانالار، كيىم اۋىستىراتىن كابينالار، دۋش بولمەلەرى، قۇتقارۋ بەكەتتەرى جانە شەزلونگتار ورناتىلادى.
ال ازىرگە كول جاعاسىندا بولاشاق دەمالىس ورىنىنىڭ سۇلباسى عانا كورىنەدى. سوندىقتان جازعى دەمالىسىن جاسىبايدا وتكىزۋدى جوسپارلاعان تۋريستەر قۇرىلىس جۇمىستارى تولىق اياقتالعانشا ءبىراز قولايسىزدىققا توزۋگە ءماجبۇر.
ايتا كەتسەك، باياناۋىل تۋريستىك كومپانيالاردان تۇسەتىن سالىقتىڭ ەلەۋلى بولىگىن جوعالتىپ وتىرعانى تۋرالى جازعانبىز.