جاسى وسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە كىرۋىنە تىيىم سالىنادى
استانا. kazinform - ۇلى بريتانيادا 16 جاسقا تولماعاندارعا Snapchat ،TikTok ،YouTube، Instagram ،Facebook جانە X سياقتى پلاتفورمالارعا كىرۋگە بولمايدى. تىيىم 2027 -جىلدىڭ كوكتەمىندە كۇشىنە ەنەدى دەپ جوسپارلانعان.
DW اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەبۇل تۋرالى ەلدىڭ پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر X الەۋمەتتىك مەديا پلاتفورماسىندا مالىمدەگەن.
«بۇگىنگى بالالار تەحنولوگيالار ءومىرىنىڭ بارلىق سالاسىنا ەنىپ جاتقان الەمدە ءوز ورنىن تابۋعا ءماجبۇر. مەن بۇعان ەندى جول بەرە المايمىن. سوندىقتان ءبىز بالالارعا بالالىق شاعىن قايتارىپ بەرەمىز»، - دەپ جازدى ۇكىمەت باسشىسى.
ءتيىستى شارالار روجدەستۆو مەرەكەسىنە دەيىن پارلامەنت قاراۋىنا ۇسىنىلادى دەپ جوسپارلانعان. زاڭ ەرەجەلەرى 2027 -جىلدىڭ كوكتەمىندە كۇشىنە ەنۋى مۇمكىن.
مەسسەندجەرلەرگە تىيىم سالىنبايدى
ۇكىمەت بۇل ماسەلەدە Australia قولدانعان ۇلگىنى ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. تىيىم Snapchat، TikTok ،YouTube ،Instagram ،Facebook جانە X سياقتى پلاتفورمالارعا قاتىستى بولادى. ال whatsapp پەن Signal سەكىلدى مەسسەندجەرلەرگە شەكتەۋ قويىلمايدى.
سونداي-اق بيلىك وكىلدەرى 18 جاسقا تولماعاندارعا الەۋمەتتىك جەلىلەردى تۇنگى ۋاقىتتا پايدالانۋعا تىيىم سالۋ جانە لەنتانى شەكسىز اينالدىرۋعا (سكروللينگكە) شەكتەۋ ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر. بۇل جونىندە تولىق اقپارات شىلدە ايىندا جاريالانادى.
بۇدان بولەك، رومانتيكالىق قارىم-قاتىناس قىزمەتتەرىن ۇسىناتىن نەمەسە پايدالانۋشىلارمەن قارىم-قاتىناستى، رولدىك ويىنداردى يميتاتسيالايتىن جاساندى ينتەللەكت چات-بوتتارى تەك 18 جاستان اسقان ازاماتتارعا قولجەتىمدى بولادى. جالپى، ينتيمدىك سيپاتتاعى فۋنكتسيالار كەز كەلگەن ج ي نەگىزىندەگى چات-بوتتاردا 18 جاسقا تولماعاندار ءۇشىن شەكتەلمەك.