جاسى الپىستان اسقاندارعا جاساۋ كەرەك 5 جاتتىعۋ
استانا. قازاقپارات - كوگنيتيۆتىك دەنساۋلىق ماماندارى 60 جاستان اسقان ادامدارعا جۇرەك پەن ميدىڭ جۇمىسىن ساقتاۋ ءۇشىن كۇن سايىن ورىنداۋعا بولاتىن بەس قاراپايىم جاتتىعۋدى ۇسىندى. ۇسىنىمدار Daily Mail باسىلىمىندا جاريالاندى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ۇنەمى قوزعالىستا بولۋ - قان اينالىمىن جاقسارتىپ، جۇرەك- قانتامىر اۋرۋلارى مەن دەمەنتسيا قاۋپىن تومەندەتۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى جولدارىنىڭ ءبىرى.
ماماندار كەڭەس بەرگەن جاتتىعۋلار:
1. ورىندىقتان تۇرۋ جاتتىعۋى
ومىرتقا جانە بۋىن اۋرۋلارى بويىنشا مامان روبين چاتتەردجي ەڭ الدىمەن وسى جاتتىعۋدى ۇسىنادى. ادام ورىندىقتىڭ جيەگىنە وتىرىپ، اياعىن يىق دەڭگەيىنە قويادى. العا ەڭكەيىپ، وكشەمەن يتەرىلىپ، باياۋ تۇرادى. سودان كەيىن ءدال سولاي قايتادان باياۋ وتىرادى. بۇل اياق جانە جامباس بۇلشىقەتتەرىن نىعايتادى.
2. اياقتىڭ ۇشىمەن تۇرۋ
ورىندىقتىڭ ارتىنا تۇرىپ، ونىڭ ارقالىعىنان ۇستاپ، اياقتى يىقپەن بىردەي پوزيتسياعا قويۋ قاجەت. وسى قالىپتان باياۋ اياقتىڭ ۇشىنا كوتەرىلىپ، قايتا ءتۇسۋ كەرەك. جاتتىعۋ بالتىر بۇلشىقەتتەرىن جانە قان اينالىمىن جاقسارتادى.
3. قابىرعاعا تىرەلىپ تۇرىپ يتەرىلۋ
چاتتەردجيدىڭ ايتۋىنشا، قابىرعاعا تىرەلىپ جاسالاتىن جەڭىل وتجيمانيا كەز كەلگەن ادامعا قاۋىپسىز. ول قول، يىق جانە كەۋدە بۇلشىقەتتەرىن كۇشەيتەدى.
4. ورىندىقتاعى بوكس
كارديولوگ وليۆەر گۋتتمان بۇل جاتتىعۋدى جۇرەككە ەڭ پايدالى قوزعالىستاردىڭ ءبىرى دەپ اتادى. ىڭعايلى ارقالىعى بار ورىندىققا وتىرىپ، اياقتى نىق باسىپ، 20-40 سەكۋند بويى اۋاعا بوكس سوققىلارىن جاساۋ جەتكىلىكتى. ول قان اينالىمىن ارتتىرادى، توزىمدىلىكتى جاقسارتادى.
5. ورىندىقتا وتىرىپ دەنەنى بۇرۋ
ورىندىققا وتىرىپ، قولدى جامباسقا نەمەسە جەلكەگە قويىپ، دەنەنى وڭعا- سولعا باياۋ بۇرۋ كەرەك. بۇل قوزعالىس ارقا جۇكتەمەسىن ازايتادى، سىرەسكەن بۇلشىقەتتەردى جازادى.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل جاتتىعۋلاردى كۇن سايىن جاساۋ قارتايۋ كەزەڭىندەگى قوزعالىس بەلسەندىلىگىن ساقتاۋ مەن جالپى دەنساۋلىقتى قولداۋعا ايتارلىقتاي كومەكتەسەدى.