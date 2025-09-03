جاسى 16 عا تولماعان بالالارعا ەنەرگەتيكالىق سۋسىن ساتۋعا تىيىم سالادى
استانا. KAZINFORM - ۇلى بريتانيادا 16 جاسقا تولماعان بالالارعا ليترىنە 150 م گ-نان جوعارى كوفەينى بار ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى ساتۋعا تىيىم سالۋدى ەنگىزۋ بويىنشا كونسۋلتاتسيالار باستالدى، دەپ حابارلايدى Report.az ۇلى بريتانيا ۇكىمەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.
- ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار زيانسىز بولىپ كورىنۋى مۇمكىن، ءبىراق بۇگىنگى بالالاردىڭ ۇيقىسى، زەيىنى مەن قارىم-قابىلەتى ناشارلايدى، ال قانتتىڭ جوعارى مولشەرى سەمىزدىككە ىقپال ەتەدى، - دەدى دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى ۋەس ستريتينگ.
زەرتتەۋلەرگە سايكەس، 100000 عا جۋىق بالا كۇنىنە كەم دەگەندە ءبىر ەنەرگەتيكالىق سۋسىن ىشەدى، بۇل ولاردىڭ ۇيقىسىنا، وقۋ ۇلگەرىمىنە جانە پسيحيكالىق دەنساۋلىعىنا تەرىس اسەر ەتەدى. ءبىلىم ءمينيسترى بريدجيت فيلليپسون بۇل شارا «تاريحتاعى بالالاردىڭ ەڭ دەنى ساۋ ۇرپاعىن قۇرۋ جولىنداعى تاعى ءبىر قادام» دەدى.
اتا- انالار مەن مۇعالىمدەردىڭ قولداۋىمەن جاسالعان تىيىم 40000 بالانىڭ سەمىزدىككە ۇشىراۋىنىڭ الدىن الىپ، بولاشاقتا بولاتىن اۋرۋلاردان ونداعان ميلليون فۋنت ستەرلينگتى ۇنەمدەي الادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاندا ەنەرگەتيكالىق سۋسىنداردى 21 جاسقا دەيىنگىلەرگە ساتۋعا قاتاڭ تىيىم سالىندى.