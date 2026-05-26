جاستاردىڭ جۇرەگى كەنەتتەن توقتاپ قالىپ جاتقانىنا نە سەبەپ؟ - زەرتتەۋ
استانا. قازاقپارات - جاستاردىڭ جۇرەگى كەنەتتەن توقتاپ قالۋى كوبىنە تۇقىم قۋالايتىن گەنەتيكالىق مۋتاتسيالارمەن بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
مۇنداي قورىتىندىعا ا ق ش-تاعى سەدارس-سيناي مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ عالىمدارى كەلدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى JACC: Clinical Electrophysiology عىلىمي جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
كەنەتتەن جۇرەك توقتاۋى جۇرەكتىڭ ەلەكترلىك بەلسەندىلىگى بۇزىلعان كەزدە پايدا بولادى. سونىڭ سالدارىنان جۇرەك قاندى اعزاعا ءتيىمدى ايداي الماي قالادى. بۇل جاعداي وتە جىلدام داميدى جانە دەر كەزىندە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلمەسە، كوپ جاعدايدا ولىمگە اكەلەدى.
زەرتتەۋ بارىسىندا عالىمدار كەنەتتەن جۇرەك توقتاۋىنان امان قالعان ءۇش مىڭنان استام ادامنىڭ گەنومىن تالدادى. ماقسات - اۋرۋدىڭ تۇقىم قۋالايتىن دنق وزگەرىستەرىمەن قانشالىقتى بايلانىستى ەكەنىن انىقتاۋ.
ناتيجەسىندە جۇرەك ىرعاعىنىڭ قاۋىپتى بۇزىلىستارىنىڭ دامۋ ءقاۋپىن ارتتىراتىن 15 گەن انىقتالدى.
گەنەتيكالىق فاكتورلاردىڭ اسەرى اسىرەسە جاستار اراسىندا ايقىن بايقالعان. جاسى 29 دان كىشى قاتىسۋشىلاردىڭ شامامەن 10 پايىزىنان قاۋىپتى مۋتاتسيالار تابىلعان. ال 70 جاستان اسقان ادامدار اراسىندا مۇنداي وزگەرىستەر نەبارى 3 پايىز جاعدايدا عانا كەزدەسكەن.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەنەتتەن جۇرەك توقتاۋىنىڭ سەبەپتەرى جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي وزگەرەتىنىن كورسەتەدى. جاستاردا مۇنداي جاعداي كوبىنە تۋا بىتكەن جۇرەك اقاۋلارى مەن تۇقىم قۋالايتىن مۋتاتسيالارعا بايلانىستى بولسا، ەگدە جاستاعى ادامداردا نەگىزگى قاۋىپ كوزى-جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارى. ولاردىڭ قاتارىنا قان تامىرلارىنىڭ بىتەلۋى، جۇرەكتىڭ يشەميالىق اۋرۋى جانە جاس ۇلعايۋىنا بايلانىستى باسقا دا پاتولوگيالار جاتادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارى بۇل جاڭالىق كەنەتتەن جۇرەك توقتاۋىنىڭ الدىن الۋ تاسىلدەرىن قايتا قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ ەسەپتەيدى. وتباسىندا وسىنداي جاعدايلار بولعان ادامدارعا گەنەتيكالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ ۇسىنىلادى.
مۇنداي تالداۋ قاۋىپ دەڭگەيىن ەرتەرەك انىقتاپ، جۇرەك جاعدايىن تۇراقتى باقىلاۋعا، قاجەت بولعان جاعدايدا دەر كەزىندە ەم قابىلداۋعا نەمەسە ءومىر سالتىن وزگەرتۋگە كومەكتەسۋى مۇمكىن.