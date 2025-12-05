جاستارعا قاعاز اقشانىڭ قۇنى جوق - بيزنەس ينسايدەر
استانا. قازاقپارات - جاس بۋىن قولما-قول اقشانى «بار سياقتى، ءبىراق جوق اقشا» دەپ قابىلداي باستادى. Business Insider جازعانداي، ولاردىڭ تۇسىنىگىندە قاعاز اقشا - شىعىن. ال قالتادا ءاميان ەمەس، تەك تەلەفون بولۋى - بەدەلدىڭ بەلگىسى.
Juniper Research دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، بۇگىندە الەم بويىنشا 4,4 ميلليارد ادام سيفرلىق ءاميانداردى قولدانادى. 2030 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش تاعى 35 پايىزعا وسەدى دەگەن بولجام بار. ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆىنىڭ 2025 -جىلعى ەسەبى: 24 جاسقا دەيىنگى جاستار ساتىپ الۋلاردىڭ 45 پايىزىن تەلەفون ارقىلى جاسايدى. جالپى جاستاعى حالىق بويىنشا بۇل كورسەتكىش - 23 پايىز.
ال بارلىق تولەمنىڭ تەك 14 پايىزى قولما-قول اقشامەن جۇرەدى. كوبىنە جاسى 55 تەن اسقاندار جانە تابىسى تومەن وتباسىلار عانا قولما-قولمەن ەسەپ ايىرىسادى.
McKinsey (2024) ساۋالناماسى: ا ق ش پەن ەۋروپاداعى تسيفرلىق ءاميان قولداناتىن ءار بەسىنشى ادام كوشەگە ءاميانسىز شىعۋدى ادەتكە اينالدىرعان. ۇلىبريتانيادا 18-24 جاس ارالىعىنداعىلاردىڭ تەك 38 پايىزى عانا ءامياندى كۇندەلىكتى قاجەت زات دەپ سانايدى.
ا ق ش-تا تيىن شىعارۋدان باس تارتۋ، قۇجاتتاردىڭ سيفرلىق نۇسقاسىن اۋەجايدا قابىلداۋ دا - «ءاميانسىز ومىرگە» كوشۋدىڭ كورىنىسى. ءتىپتى سمارت-ساعات پەن ساقينانى ءاميان جانە كىلت رەتىندە قولدانۋ تەحنولوگياسى دامىپ كەلەدى.
دەگەنمەن، مامانداردىڭ پىكىرىنشە، سيفرلىق ءاميان قانشا دامىسا دا، قولما-قول اقشانى تولىق ىعىستىرا المايدى. ويتكەنى كەي تولەمدەر مەن بەلگىلى جاعدايلاردا بانكنوتا ءالى دە قاجەت.