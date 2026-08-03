جاساندى ينتەللەكت وليمپياداسىنا قاتىساتىن بالالاردىڭ ميللياردەر بولۋ مۇمكىندىگى 1,5 مىڭ ەسە جوعارى - باعدات مۋسين
استانا. KAZINFORM - استانادا وتەتىن جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق IOAI-2026 وليمپياداسى بولاشاق تەحنولوگيالىق كوشباسشىلار مەن كاسىپكەرلەردى تاربيەلەۋگە ىقپال ەتەدى.
بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ سپورتتىق باعدارلامالاۋ فەدەراتسياسىنىڭ (CPFed) پرەزيدەنتى باعدات مۋسين مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وليمپيادا تاپسىرمالارى قاتىسۋشىلارعا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ناقتى ومىردە قالاي قولدانىلاتىنىن تۇسىنۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن پراكتيكالىق كەيستەرگە نەگىزدەلگەن.
- ماسەلەن، راديوسيگنالداردى وڭدەۋ، كەدەرگىلەردى انىقتاۋ، بولمەدەگى زاتتاردىڭ ورنالاسۋىن ايقىنداۋ سياقتى تاجىريبەلىك تاپسىرمالار بار. مۇنداي كەيستەر بالالارعا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن جانە ونى ءىس جۇزىندە قالاي قولدانۋعا بولاتىنىن تۇسىنۋگە كومەكتەسەدى. وسىنداي جارىستارعا قاتىساتىن وقۋشىلار كەلەشەكتە تابىستى ستارتاپتار قۇرىپ، تەحنولوگيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرىپ، عىلىمي زەرتتەۋلەرمەن اينالىسىپ، تەحنولوگيالىق كاسىپكەرگە اينالۋى مۇمكىن،- دەدى باعدات مۋسين.
فەدەراتسيا باسشىسى مۇنداي زياتكەرلىك جارىستاردىڭ قاتىسۋشىلاردىڭ بولاشاق مانسابىنا اسەرىن كورسەتەتىن ستاتيستيكانى كەلتىردى.
- وسىنداي وليمپيادالارعا قاتىسۋشىلاردىڭ ميللياردەر ءارى ءىرى تەحنولوگيالىق كاسىپكەر اتانۋ مۇمكىندىگى 1,5 مىڭ ەسە جوعارى. سونىمەن قاتار ولاردىڭ جي، باعدارلامالاۋ جانە كومپيۋتەرلىك عىلىمدار سالاسىندا عىلىمي جاڭالىق اشۋ ىقتيمالدىعى 4 مىڭ ەسە كوپ،-دەدى ول.
ونىڭ پىكىرىنشە، IOAI-2026 وليمپياداسىن وتكىزۋ قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق تۇرعىدا ماڭىزدى.
- بۇل قازاقستان ءۇشىن حالىقارالىق وليمپيادا وتكىزىپ، ءوزىن ۇيىمداستىرۋشى ەل رەتىندە تانىتۋ مۇمكىندىگى عانا ەمەس. بۇل - مەملەكەتتىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا ايرىقشا ءمان بەرەتىنىن كورسەتەدى. ءبىزدىڭ وقۋشىلار ج ي قازاقستاننان تىس جەردە عانا جاسالاتىن دۇنيە ەمەستىگىن، ءوز ەلىمىزدە دە الەمنىڭ ەڭ مىقتى كوماندالارىمەن تەڭ دارەجەدە جارىسۋعا بولاتىنىن كورۋى كەرەك،-دەپ اتاپ ءوتتى ب. مۋسين.
قاتىسۋشىلاردىڭ جۇمىستارىن حالىقارالىق قازىلار القاسى باعالايدى. ونىڭ قۇرامىنا ءارتۇرلى ەلدەن كەلگەن 14 ساراپشى ەنگەن.
سپورتتىق باعدارلامالاۋ فەدەراتسياسىنىڭ پرەزيدەنتى IOAI-2026 كوممەرتسيالىق بايقاۋ ەمەستىگىن ەسكە سالدى. سوندىقتان ۇيىمداستىرۋشىلار جەڭىمپازدارعا اقشالاي سىيلىق قاراستىرماعان.
قاتىسۋشىلاردى ماراپاتتاۋ ماسەلەسىن ءار مەملەكەت دەربەس ۇيعارىممەن شەشەدى.
- قازاقستان قۇراماسىنىڭ مۇمكىندىگىن ناقتى بولجاۋ قيىن. ويتكەنى ج ي وليمپياداسى سالىستىرمالى تۇردە جاقىندا پايدا بولدى جانە ءالى دە قالىپتاسۋ كەزەڭىندە. مۇندا فيزيكا، ماتەماتيكا نەمەسە ينفورماتيكا وليمپيادالارىنداعىداي ونداعان جىلدىق تاجىريبە جوق. سوعان قاراماستان، بىلتىر ءبىزدىڭ كوماندا جالپىكوماندالىق ەسەپتە ءتورتىنشى ورىن الدى. ول كەزدە وليمپياداعا شامامەن 40 ەل قاتىسسا، بيىل ولاردىڭ سانى جۇزدەن استى،-دەدى باعدات مۋسين.
ايتا كەتەيىك، جاساندى ينتەللەكت بويىنشا حالىقارالىق IOAI-2026 وليمپياداسى استانادا 2-8-تامىز ارالىعىندا وتەدى.
ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت پەن ستارتاپتى دامىتۋ بويىنشا حالىقارالىق يننوۆاتسيالىق حاب قۇرىلادى.