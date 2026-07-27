جاساندى ينتەللەكت تاقتا مۇعالىمنىڭ جازۋىن ءبىر ساتتە 3D مودەلگە اينالدىرا الادى
استانا. KAZINFORM - شاڭحايداعى تەحنولوگيالىق كورمەدە قىتايلىق iFlytek كومپانياسى قولجازبا ءماتىندى تانۋ جانە ءۇش ولشەمدى گرافيكالىق مودەلدەردى اۆتوماتتى تۇردە جاساۋ فۋنكتسيالارى بار Tongchuang ينتەراكتيۆتى مەكتەپ پانەلىن تانىستىردى. بۇل تۋرالى 24 kg جازدى.
بۇل قۇرىلعى سىنىپتاردى جابدىقتاۋ ءتاسىلىن وزگەرتىپ، ءداستۇرلى بور مەن ماركەردىڭ ورنىنا سەنسورلى پانەل قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇعالىم ماتەماتيكالىق تەڭدەۋدى جازعان كەزدە، جۇيە بىرنەشە سەكۋندتىڭ ىشىندە دايىن گرافيكتى قۇراستىرادى.
ەگەر ۇستاز ەكرانعا قولمەن جازىق گەومەتريالىق فيگۋرا سالسا، كىرىكتىرىلگەن الگوريتم ونىڭ دۇرىس قىرلارىن تولىقتىرىپ، سۋرەتتى ەكراندا اينالدىرۋعا بولاتىن كولەمدى 3D- مودەلگە اينالدىرادى.
قۇرىلعىنىڭ جۇمىس جۇيەسى بىرنەشە باعدارلامالىق قۇرالدار كەشەنىنە نەگىزدەلگەن: ارنايى مودۋل جازىلعان سىزىقتاردى قابىلداپ، تاڭبانى نەمەسە فيگۋرانى تانيدى، ونىڭ قاي پانگە قاتىستى ەكەنىن انىقتايدى، سودان كەيىن ماتەماتيكالىق ەسەپتەۋ جۇيەسىن نەمەسە گەومەتريالىق مودەل قۇراستىرۋ قۇرالىن ىسكە قوسادى.
ناتيجەسىندە جاسالعان كەسكىندەردى قۇرۋ ءۇشىن تەكسەرىلگەن باعدارلامالىق كود پايدالانىلادى. بۇل فورمۋلالار مەن گرافيكتەردىڭ جاساندى ينتەللەكت تاراپىنان قاتە نەمەسە بۇرمالانىپ جاسالۋ قاۋپىن ازايتادى.
مۇنى ويلاپ تاپقانداردىڭ مالىمەتىنشە، وسىنداي جۇيەلەر قىتايدىڭ 33 وڭىرىندە ەنگىزىلىپ جاتىر. ولار 1400 دەن استام اۋداننىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىن قامتيدى. سونىمەن قاتار Spark Teacher Assistant داۋىستىق كومەكشىسىن شامامەن 1 ميلليون مۇعالىم پايدالانادى.
قۇرىلعىنىڭ نارىقتاعى ۇقساس تەحنولوگيالاردان باستى ەرەكشەلىگى - پروتسەستەردى تولىق اۆتوماتتاندىرۋىندا. مۇعالىمگە قوسىمشالاردى قولمەن اۋىستىرۋدىڭ نەمەسە ارنايى كىتاپحانالاردان ءۇش ولشەمدى نىسانداردى ىزدەۋدىڭ قاجەتى جوق.
سونىمەن بىرگە سالا ساراپشىلارى جەكە دەرەكتەردىڭ قورعالۋى ماسەلەسىنە نازار اۋدارىپ وتىر. سەبەبى تاقتا كامەرالارمەن جانە ساباقتاردى جازۋ فۋنكتسياسىمەن جابدىقتالعان. سونداي-اق بۇل تەحنولوگيانىڭ كادىمگى پروەكتورلارمەن سالىستىرعانداعى ناقتى تيىمدىلىگى ءالى دە قوسىمشا زەرتتەۋدى قاجەت ەتەدى.