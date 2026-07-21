جاساندى ينتەللەكت سۋارۋ كەزىندەگى سۋ شىعىنىن 54 پايىزعا ازايتتى
استانا. KAZINFORM - چيليدەگى لا-سەرەنا ۋنيۆەرسيتەتى ازىرلەگەن جوبا اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىن سۋارۋ كەزىندەگى سۋ شىعىنىن 54,4 پايىزعا قىسقارتتى، دەپ حابارلايدى TV BRICS.
جاساندى ينتەللەكت پەن توپىراق ىلعالدىلىعىن ولشەيتىن داتچيكتەرگە نەگىزدەلگەن تەحنولوگيا كوكيمبو وڭىرىندەگى شاعىن جانە ورتا فەرمەرلەرگە كليماتتىڭ وزگەرۋى سالدارىمەن كۇرەسۋگە كومەكتەسۋگە ارنالعان.
جەرگىلىكتى El Maipo باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، «ونىمدىلىكتى ارتتىرۋعا ارنالعان اقىلدى اۋىل شارۋاشىلىعى» جوباسى ينتەللەكتۋالدى داتچيكتەردى، اۆتوماتتاندىرۋ جۇيەلەرىن جانە جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانادى. ازىرلەنگەن جۇيە توپىراقتىڭ ىلعالدىلىعىن ولشەپ، وسىمدىككە سۋ قاجەت بولعان كەزدە عانا سۋارۋدى اۆتوماتتى تۇردە ىسكە قوسادى. بۇل ارزان جابدىقتىڭ كومەگىمەن سۋدى ءتيىمسىز پايدالانۋدى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ءبىز وڭىردەگى شاعىن جانە ورتا فەرمەرلەرگە جاساندى ينتەللەكت پەن داتچيكتەر جۇيەسىنە نەگىزدەلگەن اۆتوماتتاندىرىلعان سۋارۋ ارقىلى قۇرعاقشىلىقتىڭ سالدارىن ەڭسەرۋگە كومەكتەسەتىن قولجەتىمدى تەحنولوگيالىق شەشىم ۇسىنۋدى كوزدەيمىز، - دەدى جوبا جەتەكشىسى، لا-سەرەنا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىسى ۋمبەرتو فارياس.
كوكيمبو ءوڭىرىنىڭ گۋبەرناتورى كريستوبال حۋليا توپىراقتىڭ ىلعالدىلىعىن ولشەۋ ءۇشىن ميكروكونتروللەرلەر مەن جاساندى ينتەللەكت قولدانىلىپ جاتقانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، بۇل سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا اياسىندا بۇل تەحنولوگيالار اۋىل شارۋاشىلىعى مەكتەپتەرىنە دە ەنگىزىلىپ جاتىر. ونىڭ ماقساتى - اۋىلدىق جەرلەردەگى وقۋشىلاردى زاماناۋي يننوۆاتسيالارمەن تانىستىرۋ.
ەلكي اڭعارىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى مەكتەبىنىڭ ديرەكتورى سەسيليا دياس ستۋدەنتتەردىڭ جۇيەلەردىڭ جۇمىسىمەن تاجىريبە جۇزىندە تانىسىپ، ولاردى قۇراستىرىپ، قايتا بولشەكتەي الاتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تۇلەكتەرگە ەڭبەك نارىعىنا سالادا سۇرانىسقا يە داعدىلارمەن شىعۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
لا-سەرەنا ۋنيۆەرسيتەتى بۇل تەحنولوگيانى باسقا دا ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرۋشىلەرى اراسىندا كەڭىنەن ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل كليماتتىڭ وزگەرۋى جاعدايىندا سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى باسقارۋعا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا Moonshot AI ج ي-دىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى ەرەكشە مودەلىن تانىستىردى.
ال جاپونيادا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن 46 مىڭ اككاۋنتتى وشىرگەن كۇدىكتى قاماۋعا الىندى. ول 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىم بولىپ شىقتى.
ال نەمىس عالىمدارى دابىل قاقتى. سەبەبى جۇرتقا ج ي-دى وقىتۋ ءۇشىن گەرمانياداعى انتيكۆارلىق كىتاپتار جويىلىپ جاتىر.