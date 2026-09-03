جاساندى ينتەللەكت قازاقتىڭ تاريحى مەن سالت-ءداستۇرىن قانشالىقتى بىلەدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قازاق حالقىنىڭ تاريحى، سالت-ءداستۇرى مەن مادەنيەتىن قانشالىقتى بىلەتىنى ارنايى سىناق ارقىلى تەكسەرىلدى.
بۇل تۋرالى حالىقارالىق «قازاق ءتىلى» قوعامى مەن OpenAI كومپانياسىنىڭ بىرلەسكەن جوباسىنىڭ ناتيجەلەرىن تانىستىرۋ كەزىندە جوبا جەتەكشىسى انار قۇرمانجان قىزى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قازاق تىلىندە دۇرىس سويلەۋى عانا جەتكىلىكسىز. ول قازاقتىڭ تاريحىن، ءداستۇرىن، تۇرمىس-تىرشىلىگىن جانە مادەني ەرەكشەلىكتەرىن دە تۇسىنۋى كەرەك.
- وسىنى تەكسەرۋ ءۇشىن 500 سۇراقتان تۇراتىن ارنايى تاپسىرمالار جيناعى ازىرلەنگەن. سۇراقتار قازاق حالقىنىڭ تاريحى، سالت-ءداستۇرى، مادەنيەتى مەن ەتنوگرافياسىنا قاتىستى. وسى سىناقتان GPT-5.6 Terra مودەلى دە وتتى. ونىڭ دۇرىس جاۋاپ بەرۋ كورسەتكىشى 35,92 پايىزدى قۇرادى، - دەدى سپيكەر.
فوتو: picture alliance / photothek / ت ا س س
وسىلايشا، ونىڭ سوزىنشە، سىناق ناتيجەسى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قازاق تىلىمەن قاتار، قازاق حالقىنىڭ تاريحى مەن مادەنيەتىن قانشالىقتى مەڭگەرگەنىن دە باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- جاساندى ينتەللەكتىنى تەكسەرۋگە ارنالعان جۇيەدە بۇدان بولەك قازاق تىلىندەگى ءماتىندى ءتۇسىنۋ، گرامماتيكانى دۇرىس قولدانۋ، تابيعي سويلەۋ، ماقال-ماتەلدەر مەن تۇراقتى تىركەستەردى پايدالانۋ، اۋدارما جاساۋ جانە قاۋىپسىز جاۋاپ بەرۋ قابىلەتى دە باعالانادى. باعالاۋ جۇيەسى اعىلشىن تىلىنەن اۋدارىلماي، قازاق ءتىلىنىڭ تىلدىك جانە مادەني ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، تىكەلەي قازاق تىلىندە قۇراستىرىلدى، - دەدى انار قۇرمانجان قىزى.
الداعى ۋاقىتتا 500 سۇراقتان تۇراتىن بۇل سىناق جۇيەسىن عالىمدار مەن زەرتتەۋشىلەرگە قولجەتىمدى ەتۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانادا قازاق تىلىنەن ەرەسەكتەرگە ارنالعان تەگىن كۋرس وتەتىنى حابارلاندى.