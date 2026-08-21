جاساندى ينتەللەكت مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتە مە
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ورگانداردان جاۋاپ كۇتۋ ۋاقىتىن شامامەن ەكى ەسە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل تۋرالى ەلوردادا «بولاشاق بەينەسى: ناتيجەدەن - جاڭا ستراتەگياعا» اتتى فورۋمدا Q. AI كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى دميتري مۋن ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەتتىك ورگاندارعا قازاقستاندىقتاردان جىل سايىن 6 ميلليوننان استام ءوتىنىش كەلىپ تۇسەدى. بۇل رەتتە وتىنىشتەردى قاراستىرۋ جۇمىسى جۇيەگە جۇكتەمەنى ارتتىرىپ جاتىر.
- قازىر مەملەكەتتىك ورگاندارعا ازاماتتاردىڭ ساۋالدارىن وڭدەۋگە كومەكتەسەتىن 15 تەن استام ءتۇرلى اگەنت پەن قىزمەت ءتۇرى جۇمىس ىستەيدى. جاقىن ارادا وسى ساۋالداردىڭ شامامەن جارتىسىن جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن اۆتوماتتى تۇردە وڭدەۋ جوسپارلانىپ وتىر. مۇنىڭ سەبەبىنە توقتالساق، كەلىپ تۇسەتىن ساۋالداردىڭ جارتىسىنان كوبى اقپاراتتىق سيپاتقا يە، ياعني ادامدار كوبىنەسە زاڭناماعا نەمەسە كۇندەلىكتى ومىردە ءجيى كەزدەسەتىن جاعدايلارعا قاتىستى سۇراقتار قويادى، - دەدى دميتري مۋن.
سونىمەن قاتار جۇيەدەن كەلىپ تۇسكەن جاۋاپ تولىققاندى بولماسا، وندا ءار ادام ماسەلەنى ءارى قاراي قاراستىرۋ ءۇشىن تىكەلەي مەملەكەتتىك ورگانعا نەمەسە لاۋازىمدى قىزمەتكەرگە ونلاين رەجيمدە ساۋال جولداي الادى.
- وسىلايشا، جاقىن ارادا جاساندى ينتەللەكت ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك ورگانداردان جاۋاپ كۇتۋ ۋاقىتىن شامامەن ەكى ەسە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.