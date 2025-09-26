جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قاي سالالاردا ىقپالى جوعارى - ماديار الدياروۆ پىكىرى
استانا. KAZINFORM - «ەڭبەك رەسۋرستارىن دامىتۋ ورتالىعى» ا ق الەۋمەتتىك- ەڭبەك سالاسىن تالداۋ جانە زەرتتەۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس ساراپشىسى ماديار الدياروۆ جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ىقپالى جوعارى سالالاردى اتادى.
- سالالاردى ەكونوميكالىق قىزمەت دەپ قاراستىرساق، وندا جاساندى ينتەللەكت ىقپالىن تيگىزەتىن سالالار بىركەلكى ەمەس. قازىرگى كەزدە گەنەراتيۆتى جاساندى ينتەللەكت مۋلتيمودالدىق مودەلدەردىڭ ارقاسىندا كۇندەلىكتى ومىردەگى جۇمىستا پايدالاناتىن قىزمەتتەردى الماستىرىپ جاتىر. ءبىراق، سالالىق تۇرعىدا قارايتىن بولساق، ارينە بۇل جەردە 2 فاكتور بار، - دەدى ول BIZDIÑ ORTA پودكاستىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ءبىرىنشى فاكتور مەكەمەلەردىڭ جاساندى ينتەللەكتىنى جۇمىسىنا ەنگىزۋگە دايىندىعىنىڭ بارىنا نە جوقتىعىنا بايلانىستى. ال ەكىنشىسى - قارجىلىق ماسەلە.
- ەكونوميكادا جۇمىس ونىمدىلىگى وتە تومەن، قول ەڭبەگى وتە جوعارى سالالار بار. ول جەردە جاساندى ينتەللەكت ءرولى تومەن بولادى. الداعى ورتا جانە ۇزاق مەرزىمدە دە تومەن بولۋ مۇمكىن. ياعني، جاساندى ينتەللەكتىگە نەگىزدەلگەن يننوۆاتسيالاردى ەنگىزۋ قۇنى قاراپايىم ادامنىڭ قول ەڭبەگىنە تولەنەتىن قۇننان جوعارى ساقتالادى. ال مەملەكەتتىك قىزمەت، اقپارات جانە بايلانىس، قارجى، ءىت سالالارىندا جاساندى ينتەللەكت ىقپالى وتە جوعارى. سەبەبى جاساندى ينتەللەكت جاسايتىن قىزمەتتەردىڭ باسىم بولىگى نەگىزىنەن وسى سالالاردا شوعىرلانعان، - دەدى ماديار الدياروۆ.
ايتا كەتەيىك، جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى جاڭا لوگوتيپىن تانىستىردى.