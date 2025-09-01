جاساندى ينتەللەكتىنى قارقىندى دامىتۋدا ش ى ۇ الەمدە كوش باستاي الادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - بۇدان كەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ جوعارى تەحنولوگيالار جانە سيفرلاندىرۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى جانداندىرۋ قاجەتتىگىنە نازار اۋداردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ءىستى كەيىنگە قالدىرۋعا بولمايدى. 2033 -جىلعا قاراي جاساندى ينتەللەكت نارىعىنىڭ كولەمى 5 تريلليون دوللارعا جەتىپ، وسى سەكتوردىڭ الەمدىك تەحنولوگيا يندۋسترياسىنداعى ۇلەسى 30 پايىزعا دەيىن ۇلعايادى.
- باسقا ستراتەگيالىق باعىتتارعا قاراعاندا اتالعان سالانىڭ دامۋى وتە جىلدام. جاساندى ينتەللەكتىنى قارقىندى دامىتۋدا ش ى ۇ الەمدە كوش باستاي الادى دەپ ەسەپتەيمىن. سوندىقتان قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق بويىنشا جاھاندىق ۇيىم قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن تولىق قولدايمىز. مۇنداي وتە ماڭىزدى ىسكە قوماقتى ۇلەس قوسۋعا دايىنبىز. قازاقستان تسيفرلاندىرۋدىڭ بارلىق سپەكترى بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋدى، سونىڭ ىشىندە ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورلارىنا، دەنساۋلىق ساقتاۋ ىسىنە، كولىك- لوگيستيكا سالاسىنا، قالالاردى باسقارۋ جۇيەسىنە «اقىلدى شەشىمدەردى» ەنگىزۋدى قۋاتتايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ وسى باعىتتاعى ناقتى قادام رەتىندە ش ى ۇ-نىڭ جاساندى ينتەللەكت بويىنشا تۇراقتى ساراپشىلار فورۋمىن وتكىزۋدى ۇسىندى.
- العاشقى كەزدەسۋدى استانادا Digital Bridge بەدەلدى فورۋمى اياسىندا وتكىزۋگە دايىنبىز. بۇدان بولەك، ەلىمىز 2027 -جىلى «ش ى ۇ-نىڭ ەكونوميكا قىزمەتىندەگى جاساندى ينتەللەكت» تاقىرىبىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كونفەرەنسيا ۇيىمداستىرۋعا نيەتتى. ال كەلەسى جىلى ۇيىم ەلدەرى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرىمەن بىرگە جاڭا تەحنولوگيالىق داۋىردەگى اقپاراتتىق ساياسات پروبلەمالارىن تالقىلاۋعا ءازىرمىز، - دەدى پرەزيدەنت.