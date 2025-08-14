جاساندى ينتەللەكتى وڭەشتەگى قاتەرلى ىسىكتى ادامنىڭ داۋىسىنان الدىن الا انىقتاي الادى
ج ي وڭەشتەگى قاتەرلى ىسىكتى ادامنىڭ داۋىسىنان الدىن الا انىقتاي الادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
عالىمدار جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن ادامنىڭ داۋىسى ارقىلى راك اۋرۋىن ەرتە ساتىسىندا انىقتاۋعا بولاتىنىن ايتىپ وتىر. جاڭا زەرتتەۋگە سايكەس، قىسقا داۋىس جازبالارىن تالداۋ ارقىلى جي داۋىس جولدارىنداعى قالىپتان تىس وسكىندەردى، زيانسىز تۇيىنشەلەردەن باستاپ لارينگالدى (وڭەش) راكتىڭ العاشقى بەلگىلەرىنە دەيىن انىقتاي الادى.
بۇل ءتاسىل داۋىس جولدارىنداعى ىسىكتەردى جىلدام ءارى وڭاي دياگنوستيكالاۋعا مۇمكىندىك بەرۋى مۇمكىن.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ءبىرى، ا ق ش-تاعى وريگون دەنساۋلىق جانە عىلىم ۋنيۆەرسيتەتىندە كلينيكالىق ينفورماتيكا سالاسىندا پوستدوك زەرتتەۋشىسى فيلليپ دجەنكينس:
«بۇل دەرەكتەر جيىنتىعى ارقىلى داۋىس بيوماركەرلەرىن پايدالانىپ، داۋىس جولدارىندا زاقىمدانۋى بار ناۋقاستاردىڭ داۋىستارىن ساۋ ادامداردىڭ داۋىستارىنان اجىراتا الامىز»، - دەپ ءتۇسىندىردى.