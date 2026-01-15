جاساندى ينتەللەكتى ەنەرگەتيكالىق باسەكەنىڭ الدىڭعى شەبىنە شىقتى
استانا. KAZINFORM - الداعى جاھاندىق ەنەرگەتيكالىق باسەكە تەك مۇناي مەن گاز ءۇشىن عانا ەمەس، جاساندى ينتەللەكتىنى (ج ي) ءبىرىنشى بولىپ كىم دامىتاتىنىمەن ايقىندالادى. بۇل جارىستا ا ق ش جەڭىسكە جەتۋى ءتيىس. مۇنداي پىكىردى American Petroleum Institute پرەزيدەنتى مايك سوممەرس ايتتى، دەپ حابارلايدى FOX Business.
مايك سوممەرستىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنىڭ قارقىندى دامۋى ەلەكتر ەنەرگياسىنا دەگەن سۇرانىستى كۇرت ارتتىرىپ وتىر. وسى سەبەپتى ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىم ا ق ش ەكونوميكاسى مەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن شەشۋشى فاكتورعا اينالىپ كەلەدى.
ول دونالد ترامپ اكىمشىلىگى 2025 -جىلى ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ماقساتتارىنىڭ شامامەن 90 پايىزىنا قول جەتكىزگەنىن اتاپ ءوتتى. الايدا كەلەسى ستراتەگيالىق كەزەڭ جاساندى ينتەللەكتىمەن تىكەلەي بايلانىستى. ا ق ش تەك ەڭ جىلدام ءارى ءتيىمدى ج ي جاساۋ جارىسىندا عانا ەمەس، ونىڭ ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى مۇمكىندىكتەرىن جاڭا دەڭگەيدە پايدالانۋدا دا الدا بولۋى قاجەت.
سوممەرستىڭ ايتۋىنشا، الداعى 15 جىلدا ەنەرگياعا دەگەن جالپى سۇرانىس شامامەن 50 پايىزعا وسەدى. بۇل بارلىق ەنەرگيا كوزدەرىنىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەتىنىن بىلدىرەدى. دەگەنمەن ول تابيعي گازعا ەرەكشە نازار اۋداردى.
ونىڭ سوزىنشە، تابيعي گاز قازىرگى امەريكالىق ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى مەن ەنەرگوجۇيەسىنىڭ نەگىزى بولىپ قالا بەرەدى جانە ج ي داۋىرىندە بۇل رەسۋرسقا سۇرانىس ودان ءارى كۇشەيەدى.
- ءبىز بولاشاقتا بارلىق ەنەرگيا كوزدەرىنە مۇقتاج بولامىز. ءبىراق ەڭ الدىمەن تابيعي گاز قاجەت. سەبەبى ول سەنىمدى، اۋقىمدى جانە زاماناۋي ەنەرگەتيكالىق جۇيەنىڭ تىرەگى، - دەدى API باسشىسى.
سوممەرس ا ق ش-تىڭ ج ي داۋىرىنە تولىققاندى ءوتۋى ءۇشىن اۋقىمدى ەنەرگەتيكالىق جانە تەحنولوگيالىق ينفراقۇرىلىم قۇرۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز جاساندى ينتەللەكت ءۇشىن كۇرەستە جەڭۋىمىز كەرەك. ءبىراق ەنەرگيا ءۇشىن كۇرەستە جەڭىلسەك، ج ي جارىسىن باستاۋعا دا قاۋقارىمىز جەتپەيدى، - دەدى ول.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى بار تەحنولوگيالارعا قاراماستان، مۇناي مەن گاز قورىنىڭ شامامەن 80 پايىزى ءالى دە جەر قويناۋىندا يگەرىلمەي جاتىر. وسىعان بايلانىستى ەنەرگەتيكالىق كومپانيالار جاساندى ينتەللەكتىنى گەولوگيالىق بارلاۋ، دەرەكتەردى تالداۋ جانە جەر قويناۋىن ءتيىمدى زەرتتەۋ ءۇشىن كەڭىنەن قولدانۋ جولدارىن ىزدەستىرىپ وتىر.
ونىڭ پىكىرىنشە، ج ي ەنەرگەتيكا سالاسىندا بارلاۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ قانا قويماي، شىعىندى ازايتىپ، ەكولوگيالىق تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
مايك سوممەرس بۇل ۇدەرىستەردى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن جۇيەلى رەفورمالار قاجەت ەكەنىن ايتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىنى قولدايتىن ينفراقۇرىلىم قۇرۋ - بولاشاقتا ا ق ش-تىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ نەگىزگى تەتىكتەرىنىڭ ءبىرى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن بەيجىڭ ەكى جىل ىشىندە ج ي-دىڭ الەمدىك استاناسىنا اينالۋعا نيەتتى ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.