جاساندى ينتەللەكتتىڭ كومەگىمەن يپوتەكانى 47 سەكۋندتا راسىمدەۋگە بولادى
استانا. قازاقپارات - ونلاين-يپوتەكا بەرەتىن Better كومپانياسى ChatGPT-دى قولداناتىن بولدى. بۇل قۇرال يپوتەكالىق ءوتىنىمدى قاراۋ ۋاقىتىن شامامەن 21 كۇننەن 47 سەكۋندقا دەيىن قىسقارتادى.
ChatGPT-دىڭ كومەگىمەن يپوتەكالىق اندەررايتينگ 21 كۇننەن 47 سەكۋندقا دەيىن قىسقارادى.
Aikyn.kz يپوتەكا بەرۋدى رەكوردتىق دارەجەگە قىسقارتۋ مودەلىن CNBC-دىڭ حابارلاماسىنا سۇيەنىپ تالدايدى.
CNBC-دىڭ ەكسكليۋزيۆ مالىمەتىنشە، Better كومپانياسى OpenAI- مەن سەرىكتەستىك كەلىسىمگە كەلىپ، ChatGPT-دى قولدانىپ يپوتەكانى نەمەسە تۇرعىن ءۇي كەپىلىمەن نەسيە راسىمدەۋگە كەتەتىن ۋاقىتتى ەداۋىر قىسقارتاتىن قوسىمشانى ىسكە قوستى. Better CEO-سى ۆيشال گارگ بۇل ءونىم اندەررايتينگ پروتسەسىن جەدەلدەتەتىنىن ايتادى. بانك، يپوتەكالىق بروكەر جانە فينتەح قىزمەتكەرلەرى ءۇشىن تەكسەرۋ جۇمىستارى الدەقايدا جىلدام ورىندالادى.
OpenAI-دىڭ كوممەرتسيالىق ديرەكتورى دجانكارلو ليونەتي CNBC-گە بەرگەن مالىمدەمەسىندە: «كوپشىلىگىمىز جەكە باستان وتكەرگەن يپوتەكالىق اندەررايتينگتى 21 كۇننەن 47 سەكۋندقا دەيىن، ChatGPT-دىڭ كومەگىمەن جەڭىلدەتۋ ءبارىمىز ءۇشىن ۇلكەن سەرپىلىس»، - دەيدى.
ول سونداي-اق OpenAI بۇل ارىپتەستىك ارقىلى «يپوتەكا يندۋسترياسىن وزگەرتىپ، امەريكالىق وتباسىلارعا ءۇي ساتىپ الۋدى ارزانىراق، جىلدامىراق، جەڭىلىرەك ەتەتىن تەحنولوگيا جاساۋعا» ۇلەس قوساتىنىن جاريالادى.
ونداعان جىلدار بويى يپوتەكا راسىمدەۋ ا ق ش قارجى جۇيەسىندەگى ەڭ ۇزاق ۇدەرىستەردىڭ ءبىرى بولىپ كەلدى. كوپتەگەن قادامدار اپتاعا سوزىلاتىن. 2008 -جىلعى داعدارىستان كەيىن JPMorgan Chase سياقتى ءىرى بانكتەر يپوتەكا نارىعىنان ءبىرشاما شەگىنىپ، ولاردىڭ ورنىن Rocket پەن UWM سەكىلدى بانكتىك ەمەس ويىنشىلار باسا باستادى.
جاڭالىق شىققاننان كەيىن Better اكسيالارى %5 عا دەيىن كوتەرىلسە، Rocket Mortgage
اكسيالارى %6 تومەندەدى، ال UWM اكسيالارى شامامەن %4 قۇلدىرادى.
ج ي كومپانيالارى كورپوراتيۆتىك تيىمسىزدىكتى ازايتۋعا ۇمتىلىپ جاتقان كەزدە، ج ي-اگەنتتەر ا ق ش-تاعى جىلدىق كولەمى 1 تريلليون دوللاردان اساتىن يپوتەكالىق نارىقتى تۇبەگەيلى وزگەرتۋى مۇمكىن.
ۆيشال گارگ جاڭا قوسىمشانى Better ستراتەگياسىنىڭ ءبىر بولىگى دەپ سيپاتتايدى. كومپانيا تۇتىنۋشىعا تىكەلەي نەسيە بەرۋدەن گورى، نارىق قاتىسۋشىلارىنا ارنالعان «يپوتەكا - قىزمەت رەتىندە» (mortgage-as-a-service) تەحنولوگيالىق پلاتفورماسىنا اينالۋدى كوزدەيدى. ونىڭ ايتۋىنشا، جۇيە ونداعان باقىلاۋ نۇكتەلەرىن قاتار وڭدەيدى. ونىڭ ىشىندە باعالاۋ، مەنشىك قۇقىعى ەسەبى، تابىس دەرەكتەرى، كرەديت ەسەبى جانە وزگە دە كورسەتكىشتەر بار.
«ەندى يپوتەكامەن جاساندى ينتەللەكت اينالىسادى»، - دەيدى ۆيشال گارگ.
ول Rocket, UWM، Pennymac سياقتى ءىرى كومپانيالار يپوتەكا بەرۋدىڭ وزىنەن «شامامەن %1,5 الىم» سياقتى پايدا كورەتىنىن ايتادى. بۇل جىل سايىن امەريكالىقتار تولەيتىن ورتاشا 20 ميلليارد دوللارعا تەڭ.
گارگتىڭ سوزىنشە، بۇل - جاي عانا «ءبىر قۇرالدى قولدانۋ» ەمەس. بۇل مودەلدە بىرنەشە قۇرال قاتار ىسكە قوسىلىپ، ۇزىن لوگيكالىق تارماقپەن جۇمىس ىستەيدى، كونتەكست ۇلكەن كولەمدە وڭدەلەدى.