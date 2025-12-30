ق ز
    08:38, 30 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    جاساندى ينتەللەكتتىڭ ارقاسىندا 22 جاستاعى ءۇش كاسىپكەر ميللياردەر اتاندى

    استانا. KAZINFORM - امەريكالىق Forbes جۋرنالىنىڭ 40 جاسقا دەيىنگى، ءوز ەڭبەگىمەن بايلىققا قول جەتكىزگەن الەمدەگى ەڭ باي ادامدار تىزىمىنە جاسى نەبارى 22 دە ءۇش كاسىپكەر ەندى. بۇل تۋرالى بەلتا اگەنتتىگى جازدى.

    миллиардерлар
    Фото: Forbes

    اتالعان كاسىپكەرلەر تاريحتاعى ەڭ جاس self-made (ءوز كۇشىمەن بايىعان) ميللياردەرلەر رەتىندە تانىلدى.

    رەيتينگكە ەنگەن جاس كاسىپكەرلەر — ادارش حيرەمات، برەندان فۋدي جانە سۋريا ميدحا. ولار جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانا وتىرىپ كادر ىرىكتەۋمەن اينالىساتىن Mercor ستارتاپىنىڭ نەگىزىن قالاعان. Forbes جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا كومپانيانى جەكە ينۆەستورلار باعالاعاننان كەيىن، ولار «ءوز كۇشىمەن تابىسقا جەتكەن الەمدەگى ەڭ جاس ميللياردەرلەر» اتانعان.

    ءۇش كاسىپكەردىڭ جالپى بايلىعى 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانىپ وتىر.

    ايتا كەتەيىك، 2008 -جىلى Forbes نۇسقاسى بويىنشا ەڭ جاس ميللياردەر اتانعان ادام - سول كەزدەگى جاسى 23 تە بولعان مارك سۋكەربەرگ ەدى.

    بۇگىن سونداي-اق بەيونسە رەسمي تۇردە ميللياردەر اتاندى.

    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
