جاساندى ينتەللەكتتىڭ ارقاسىندا 22 جاستاعى ءۇش كاسىپكەر ميللياردەر اتاندى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق Forbes جۋرنالىنىڭ 40 جاسقا دەيىنگى، ءوز ەڭبەگىمەن بايلىققا قول جەتكىزگەن الەمدەگى ەڭ باي ادامدار تىزىمىنە جاسى نەبارى 22 دە ءۇش كاسىپكەر ەندى. بۇل تۋرالى بەلتا اگەنتتىگى جازدى.
اتالعان كاسىپكەرلەر تاريحتاعى ەڭ جاس self-made (ءوز كۇشىمەن بايىعان) ميللياردەرلەر رەتىندە تانىلدى.
رەيتينگكە ەنگەن جاس كاسىپكەرلەر — ادارش حيرەمات، برەندان فۋدي جانە سۋريا ميدحا. ولار جاساندى ينتەللەكتتى پايدالانا وتىرىپ كادر ىرىكتەۋمەن اينالىساتىن Mercor ستارتاپىنىڭ نەگىزىن قالاعان. Forbes جۋرنالىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ قازان ايىندا كومپانيانى جەكە ينۆەستورلار باعالاعاننان كەيىن، ولار «ءوز كۇشىمەن تابىسقا جەتكەن الەمدەگى ەڭ جاس ميللياردەرلەر» اتانعان.
ءۇش كاسىپكەردىڭ جالپى بايلىعى 2,2 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا باعالانىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، 2008 -جىلى Forbes نۇسقاسى بويىنشا ەڭ جاس ميللياردەر اتانعان ادام - سول كەزدەگى جاسى 23 تە بولعان مارك سۋكەربەرگ ەدى.
