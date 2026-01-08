جاساندى ينتەللەكت تورەشى بولا الا ما؟ فۋتبولداعى جاڭا ەكسپەريمەنت
استانا. قازاقپارات - حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسى (FIFA) الداعى الەم چەمپيوناتى قارساڭىندا تورەشىلىك ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان جاڭا تەحنولوگيالىق شەشىمدەرىن تانىستىردى.
بۇل جولى باستى نازار وفسايد جاعدايىن انىقتاۋ ۇدەرىسىن بارىنشا ءدال ەتۋگە اۋدارىلىپ وتىر، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت-پورتالى euro-football.ru سايتىنا سىلتەمە جاساپ.
FIFA مالىمەتىنە سايكەس، تۋرنيرگە قاتىساتىن ءاربىر فۋتبولشى جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن جاڭارتىلعان 3D- سكانەرلەۋ جۇيەسى ارقىلى گيپەررەاليستىك سيفرلىق اۆاتارعا اينالادى. ويىنشىلار جارىس الدىنداعى ءداستۇرلى فوتوسەسسيا كەزىندە جوعارى تەحنولوگيالى ارنايى سكانەر-كامەرادان وتەدى. اتالعان ۇدەرىس وتە جىلدام جۇزەگە اسادى - ءبىر فۋتبولشىنى سكانەرلەۋگە بار بولعانى ءبىر سەكۋند ۋاقىت قاجەت.
الىنعان دەرەكتەر جارتىلاي اۆتوماتتاندىرىلعان وفسايدتى باقىلاۋ جۇيەسىنە ەنگىزىلەدى. بۇل تەحنولوگيا ويىنشىلاردىڭ ءاربىر قوزعالىسىن بۇرىن-سوڭدى بولماعان دالدىكپەن تىركەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ناتيجەسىندە داۋلى ساتتەردەگى تورەشىلەر شەشىمىنىڭ ناقتىلىعى ارتىپ، ادام فاكتورىنان تۋىندايتىن قاتەلىكتەردى بارىنشا ازايتۋ كوزدەلىپ وتىر.
FIFA وكىلدەرى جاڭا جۇيە الەم چەمپيوناتىنداعى ادىلدىك پەن ويىن ساپاسىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرەدى دەپ سەندىرەدى.