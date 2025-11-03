جاساندى ينتەللەكت ەندى مەديتسينالىق جانە قارجىلىق كەڭەس بەرمەيدى
استانا. قازاقپارات - OpenAI ونىمدەرىن پايدالانۋ ساياساتىنا وزگەرىستەر ەنگىزدى. جاڭارتىلعان ەرەجەلەرگە سايكەس، ChatGPT ەندى زاڭگەرلىك، مەديتسينالىق جانە باسقا دا ءبىرقاتار مامانداندىرىلعان تاقىرىپتار بويىنشا كەڭەس بەرە المايدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
- ءبىز قۇرالدارىمىزدىڭ ءقاۋىپسىز جانە جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانىلۋىن قامتاماسىز ەتۋگە تىرىسامىز، ولاردى پايدالانۋدى بارىنشا باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەمىز، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
اتاپ ايتقاندا، تىيىم ءبىلىم بەرۋ، جۇمىسپەن قامتۋ، تۇرعىن ءۇي، قارجى جانە نەسيە بەرۋ، ساقتاندىرۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك قىزمەتتەر، كوشى-قون جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە قاتىستى كەڭەستەرگە قاتىستى قولدانىلادى.
جاڭا ەرەجەلەر جەكە دەرەكتەردى قورعاۋدى دا قاراستىرادى: قىزمەتتەردى ادامداردىڭ كەلىسىمىنسىز ولاردىڭ بەينەلەرىن نەمەسە داۋىستارىن، سونىڭ ىشىندە شىنايى پورترەتتەردى جاساۋ ءۇشىن پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى. سونداي-اق، ادامنىڭ قىلمىس جاساۋ ءقاۋپىن تەك جەكە ەرەكشەلىكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ باعالاۋعا نەمەسە بولجاۋعا تىيىم سالىنادى.
OpenAI سونىمەن قاتار ءوز قىزمەتتەرىن قورقىتۋ، قورقىتۋ، اڭدۋ نەمەسە جالا جابۋ ءۇشىن پايدالانۋعا قاتاڭ تىيىم سالىناتىنىن ەسكە سالدى. ءسۋيتسيدتى، تاماقتانۋدىڭ بۇزىلۋىن، جىنىستىق زورلىق-زومبىلىقتى جانە تەرروريزمدى ناسيحاتتاۋدىڭ كەز كەلگەن تۇرىنە، سونداي-اق قارۋ ساتىپ الۋعا نەمەسە پايدالانۋعا تىيىم سالىنادى.
كامەلەتكە تولماعانداردى قورعاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى - بالالاردىڭ سىرتقى كەلبەتى تۋرالى پىكىرلەر ايتۋعا، دۇرىس ەمەس تاماقتانۋ ادەتتەرىن ناسيحاتتاۋعا جانە جاس شەكتەۋى بار مازمۇنعا نەمەسە ونىمدەرگە قول جەتكىزۋدى قامتاماسىز ەتۋگە تىيىم سالىنادى.
بۇدان باسقا، OpenAI پلاتفورمالارىن اقشالاي ۇتىس تىگۋدى قاراستىراتىن قۇمار ويىندار ءۇشىن قولدانۋعا، سونداي- اق قۇرۋعا تىيىم سالىنادى.
بۇعان دەيىن OpenAI كىرىستىرىلگەن ChatGPT بار جەكە براۋزەرىن تانىستىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.
ال «الەۋمەتتىك ۆەكتور: كاسىبيلىك، قۇرمەت، تسيفرلىق بولاشاق» حالىقارالىق فورۋمىندا سەناتور نۇرتورە ءجۇسىپ جاساندى ينتەللەكت اياسىنداعى وزگەرىستەرگە حالىقتى الدىن الا دايىنداۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.