جاساندى ينتەللەكت پەن ساياسات: شۆەتسيا پرەمەرىنىڭ ارەكەتى قوعامدا قىزۋ پىكىر تۋعىزدى
استانا. KAZINFORM - شۆەتسيا پرەمەر-ءمينيسترى ۋلف كريستەرسسون ساياسي ماسەلەلەر بويىنشا ءارتۇرلى كوزقاراستار مەن بالاما ويلاردى سالىستىرۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكتتى، سونىڭ ىشىندە ChatGPT جانە فرانسۋزدىق LeChat سياقتى چات-بوتتاردى ۇنەمى قولداناتىنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ازەرتادج جازدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت وعان جاڭا يدەيالار تۋىنداتۋعا جانە ماسەلەلەرگە بالاما كوزقاراسپەن قاراۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مۇنداي تەحنولوگيالاردى پايدالانۋ كەيبىر ساراپشىلاردىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۋعىزعان. ۋمەو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى ۆيردجينيا ديگنۋمنىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكتىگە شامادان تىس سەنىم ارتۋ ساياساتكەرلەردىڭ قوعام الدىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن تومەندەتۋى مۇمكىن. ونىڭ پىكىرىنشە، ج ي - وزىندىك پىكىرى جوق قۇرال جانە تەك ول جاساۋشىلار ۇسىنعان دەرەكتەردى قايتا وڭدەيدى.
- ماسەلە مىنادا: شەشىمدى شۆەد حالقى سايلاعان ساياساتكەرلەر قابىلداي ما، الدە كرەمني القابىنداعى تەحنولوگيالىق الپاۋىتتار ءبىزدىڭ بولاشاعىمىزدى باسقارا ما؟ ول قاراپايىم ماسەلەلەردە جاساندى ينتەللەكتىگە نەعۇرلىم كوپ سۇيەنسە، سوعۇرلىم بۇل جۇيەگە دەگەن سوقىر سەنىم ارتا تۇسەدى. بۇل - وتە تايعاق جول. ءبىز قابىلداناتىن شەشىمدەردىڭ شىنايىلىعى مەن سەنىمدىلىگىنە كەپىلدىك بەرۋدى تالاپ ەتۋىمىز قاجەت - سىزدەر ChatGPT ءۇشىن داۋىس بەرگەن جوقسىزدار عوي، - دەيدى ۆ. ديگنۋم.
ال سيەدەرتيەرن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ مەدياتەحنولوگيا پروفەسسورى فرانسيس لي پرەمەر-ءمينيستردىڭ بۇل باستاماسىنا وڭ باعا بەرەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، ج ي-دى قولدانۋ - ادام ءوز ۇستانىمدارىن سىن كوزبەن قاراپ، بالاما ويلاردى ەسكەرۋگە مۇمكىندىك الاتىن پايدالى قۇرال.
سونىمەن قاتار، ول شۆەتسيا مەن ەۋروپادا وزدەرىنىڭ تىلدىك مودەلدەرىن ازىرلەۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. بۇل - ا ق ش پلاتفورمالارىنا تاۋەلدىلىكتى ازايتىپ، مادەني جانە ساياسي ەگەمەندىكتى ساقتاۋ ءۇشىن قاجەت.
