جاساندى ينتەللەكت مۇگەدەكتىك دارەجەسىن انىقتاۋ ءۇشىن قولدانىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى مۇگەدەكتىك توبىن بەلگىلەۋ ءۇشىن مەديتسينالىق- الەۋمەتتىك ساراپتاما جۇرگىزۋ بارىسىندا قولدانىلاتىن جاساندى ينتەللەكت مودەلىن ازىرلەپ جاتىر.
جاساندى ينتەللەكت مەديتسينالىق قۇجاتتاردان دەرەكتەردى تانۋ جانە قۇرىلىمداۋ جۇيەسى رەتىندە پايدالانىلماق. بۇل ۇسىنىلعان مالىمەتتەردىڭ تولىقتىعىن انىقتاۋ، دياگنوزداردى ەڭبەككە قابىلەتتىلىكتەن ايىرىلۋ دارەجەسىمەن (اۋرۋ تۇرلەرىنىڭ حالىقارالىق جىكتەمەسىنە سايكەس) سالىستىرۋ، سونداي-اق قورىتىندى شەشىم بويىنشا ۇسىنىمدار بەرۋ سياقتى پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
بۇل قۇرالدى ەنگىزۋ راسىمدەردىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتىپ، بارلىق كەزەڭدە ادامي فاكتوردى جويادى، مۇگەدەكتىك توبىن انىقتاۋ كەزىندەگى سىبايلاس جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن بارىنشا ازايتادى.
قازىرگى ۋاقىتتا ج ي مودەلىن وقىتۋ، ەلەكتروندىق قۇجاتتاردى ۇسىنۋ ءۇشىن اقپاراتتىق جۇيەلەردى ينتەگراتسيالاۋ، كلينيكالىق دياگنوزدى راستايتىن بارلىق ەمدەۋ-دياگنوستيكالىق، زەرتحانالىق جانە اسپاپتىق زەرتتەۋلەردى سيفرلاندىرۋ جانە قۇرىلىمدالعان تۇردە بەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
دايىندىق كەزەڭى اياقتالعاننان كەيىن كۋالاندىرۋدىڭ جاڭا فورماتىن پيلوتتىق رەجىمدە اپروباتسيالاۋ جوسپارلانىپ وتىر.