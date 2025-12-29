جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: مەملەكەت پەن ازاماتتاردىڭ ءومىرى قالاي وزگەردى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىل قازاقستان ءۇشىن سيفرلىق كۇن تارتىبىندەگى بەتبۇرىس كەزەڭگە اينالدى. بيلىك «مەملەكەتتىك قىزمەتتەر - سمارتفوندا» دەگەن ۇرانمەن شەكتەلمەي، جاساندى ينتەللەكت پەن دەرەكتەردى باسقارۋدىڭ جاڭا ارحيتەكتۋراسىن قالىپتاستىرۋعا كىرىستى. ج ي تۋرالى ارنايى زاڭ قابىلدانىپ، پروفيلدى مينيسترلىك قۇرىلدى، ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر ىسكە قوسىلدى، eGov پورتالى مەن پرواكتيۆتى قىزمەتتەردىڭ دامۋى جەدەلدەدى. BAQ. KZ ءتىلشىسى 2025 -جىلعى نەگىزگى سيفرلىق وزگەرىستەرگە جانە ولاردىڭ ازاماتتارعا، بيزنەسكە ءارى ەلدىڭ وڭىردەگى ورنىنا ىقپالىنا شولۋ جاسادى.
باسقارۋدىڭ جاڭا جيەگى: ج ي تۋرالى زاڭ جانە سالالىق مينيسترلىك
جىلداعى ەڭ ماڭىزدى ساياسي شەشىم - ورتالىق ازيادا العاش رەت جاساندى ينتەللەكت تۋرالى ارنايى زاڭنىڭ قابىلدانۋى جانە پروفيلدى مينيسترلىكتىڭ قۇرىلۋى بولدى.
زاڭدا نەگىزگى قاعيدا بەكىتىلدى: جاساندى ينتەللەكت - ادامدى الماستىراتىن ەمەس، وعان كومەكشى قۇرال. تەحنولوگيانى قولدانۋ جاۋاپكەرشىلىگى ازىرلەۋشىلەرگە، يەلەرىنە جانە پايدالانۋشىلارعا ولاردىڭ رولىنە قاراي جۇكتەلەدى. ادامداردى مانيپۋلياتسيالايتىن، زاڭدى بۇزاتىن نەمەسە جەكە دەرەكتەردى زاڭسىز جينايتىن جۇيەلەرگە تىيىم سالىندى. ج ي قاتىسۋىمەن جاسالعان بارلىق ماتەريالدار مىندەتتى تۇردە تاڭبالانۋعا ءتيىس.
زاڭدى ىسكە اسىرۋ اياسىندا جاساندى ينتەللەكتتىڭ ۇلتتىق پلاتفورماسى ىسكە قوسىلۋدا. بۇل - مودەلدەردى ازىرلەۋ، وقىتۋ جانە سىناقتان وتكىزۋگە ارنالعان ورتاق كەڭىستىك. ول مەملەكەتتىك ورگاندارعا دا، بيزنەسكە دە، زەرتتەۋ توپتارىنا دا ورتاق جيناقتاۋ نۇكتەسىنە اينالۋى ءتيىس.
سونىمەن قاتار بۇرىنعى سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى بولىپ قايتا قۇرىلدى. ۆەدومستۆو ۆيتسە-پرەمەر دەڭگەيىندە ۇيلەستىرىلەتىن مارتەبەگە يە بولدى. ءاربىر ۆيتسە-مينيسترگە ەكونوميكا مەن الەۋمەتتىك قورعاۋدان باستاپ كولىك پەن قاۋىپسىزدىككە دەيىنگى سالالار بەكىتىلىپ، وندا ج ي كولدەنەڭ تەحنولوگيا رەتىندە ەنگىزىلۋى كوزدەلگەن.
بايلانىس، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك جانە عارىش سالالارى جەكە باعىت رەتىندە ساقتالعانىمەن، 2025 -جىلى بۇل سالالاردا دا جاساندى ينتەللەكتى بار جوبالار ىسكە قوسىلا باستادى. ساياسي سيگنال ايقىن: ج ي جەكەلەگەن كوماندالاردىڭ تاجىريبەلىك جوباسى بولۋدان قالىپ، مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ءبىر بولىگىنە اينالدى.
«ەلدىڭ باستى ميى»: سۋپەركومپيۋتەر جانە Alem.ai ورتالىعى
2025 -جىل قازاقستاننىڭ وزىنە تيەسىلى اۋىر سيفرلىق ينفراقۇرىلىمعا قول جەتكىزگەن كەزەڭى بولدى.
جازدا وڭىردەگى ەڭ قۋاتتى سۋپەركومپيۋتەرلەردىڭ ءبىرى ىسكە قوسىلدى. ول Tier III دەڭگەيىندەگى قورعالعان داتا-ورتالىقتا ورنالاسقان جانە وراسان زور دەرەكتەر قورىن وڭدەپ، ءىرى نەيروجەلىلەردى وقىتۋعا قابىلەتتى. سۋپەركومپيۋتەر كەمىندە ءۇش تىلدە - قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە جۇمىس ىستەۋگە بەيىمدەلگەن.
بۇل قۋاتتا توتەنشە جاعدايلار مەن كليماتقا قاتىستى بولجامدار جاسالىپ، كۇردەلى نىساندار مودەلدەنەدى، گەنومدىق زەرتتەۋلەر مەن ءدارى- دارمەك ازىرلەۋ جەدەلدەتىلەدى، سويلەۋ مەن بەينەنى تانۋ جۇيەلەرى دامىتىلادى. نەگىزىنەن، بۇل - عىلىم، قورعانىس جانە ەكونوميكا سالالارىنداعى ۇلتتىق AI-جوبالارعا ارنالعان بازالىق ينفراقۇرىلىم.
جىلدىڭ ەكىنشى سيمۆولى - استاناداعى ەكسپو اۋماعىندا ورنالاسقان Alem.ai حالىقارالىق جاساندى ينتەللەكت ورتالىعى. ول «يدەيالار مەن يننوۆاتسيالار فابريكاسى» رەتىندە تانىستىرىلىپ وتىر: مۇندا R- D زەرتحانالار، ستارتاپتار، حالىقارالىق تەحنوالپاۋىتتار مەن ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى شوعىرلانۋى ءتيىس.
ورتالىقتىڭ اشىلۋىنا قازاقستاننىڭ جانە شەتەلدىڭ جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالارىنىڭ قاتىسۋى بيلىكتىڭ استانانى جاي فورۋم الاڭى ەمەس، وڭىرلىك AI- حابقا اينالدىرۋدى كوزدەپ وتىرعانىن كورسەتەدى.
eGov جانە پرواكتيۆتى سەرۆيستەر
كوپتەگەن قازاقستاندىقتار ءۇشىن 2025 -جىلعى سيفرلىق ترانسفورماتسيا - ج ي تۋرالى زاڭ ەمەس، سمارتفوندا بولىپ جاتقان وزگەرىستەر.
جىل ورتاسىنا قاراي مەملەكەتتىك قىزمەتتەردىڭ 92 پايىزدان استامى ونلاين فورماتتا قولجەتىمدى بولدى. eGov.kz پورتالى مەن eGov Mobile قوسىمشاسى ارقىلى 1,2 مىڭنان استام قىزمەت ۇسىنىلادى - بالانىڭ تۋۋىنان باستاپ بيزنەستى تىركەۋگە دەيىن. پايدالانۋشىلار سانى ءوسىپ كەلەدى: ونداعان ميلليون قىزمەت سيفرلىق فورماتتا كورسەتىلەدى، ال ءموبيلدى قوسىمشانىڭ اۋديتورياسى ميلليونداعان بەلسەندى ازاماتتى قامتيدى.
ەرەكشە بلوك - «سيفرلىق قۇجاتتار» سەرۆيسى. ەلەكتروندى تۇردە 38 نەگىزگى قۇجات قولجەتىمدى، ونىڭ ىشىندە جەكە كۋالىك پەن جۇرگىزۋشى كۋالىگى بار. ولار قاعاز نۇسقالارىمەن زاڭدى تۇردە تەڭەستىرىلگەن. ەل ىشىندە قازىر پلاستيك كۋالىكتى الىپ ءجۇرۋدىڭ قاجەتى جوق - سمارتفون جەتكىلىكتى.
تاعى ءبىر ماڭىزدى باعىت - پرواكتيۆتى قىزمەتتەر مەن «سيفرلىق الەۋمەتتىك ءاميان». الەۋمەتتىك ماڭىزى بار تولەمدەر مەن جەڭىلدىكتەر ءوتىنىشسىز تاعايىندالىپ كەلەدى. مىسالى، وقۋشىلار تەگىن ىستىق تاماقتى اۆتوماتتى تۇردە الادى، ال جەڭىلدەتىلگەن ءدارى- دارمەكتەر ەلەكتروندى رەتسەپت ارقىلى راسىمدەلەدى. بۇل ءوزارا ءىس-قيمىل مودەلىن تۇبەگەيلى وزگەرتەدى: مەملەكەت ەندى «ءوتىنىش پەن انىقتامامەن كەلىڭىز» ەمەس، الدىن الا ارەكەت ەتەتىن جۇيەگە كوشۋدە.
2025 -جىلى e-Notary جۇيەسىن ەنگىزۋ اياقتالدى. نوتاريالدىق ارەكەتتەردى ونلاين راسىمدەۋگە مۇمكىندىك تۋدى، بۇل ازاماتتارعا دا، بيزنەسكە دە، نوتاريۋستارعا دا ۋاقىت ۇنەمدەيدى.
ج ي مەملەكەتتىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىنا قالاي ەنىپ جاتىر
بىرنەشە جىل بۇرىن ج ي مەملەكەتتىك سەكتوردا تەك ءساندى ۇعىم بولىپ كورىنسە، 2025 -جىلى ول ناقتى قولدانبالى سەناريلەر جيىنتىعىنا اينالدى.
ەلەكتروندى ۇكىمەتتە ماشينالىق وقىتۋ تەحنولوگيالارى قۇجاتتاردى تانۋ جانە قوسا تىركەلگەن فايلداردى اۆتوماتتى تەكسەرۋ ءۇشىن پايدالانىلادى، چات-بوتتار تيپتىك سۇراقتار بويىنشا كەڭەس بەرەدى. بۇل وتىنىشتەردى وڭدەۋدى جەدەلدەتىپ، وپەراتورلارعا تۇسەتىن جۇكتەمەنى ازايتادى.
ح ق ك و-لاردا ۆيرتۋالدى اسسيستەنتتەر سىناقتان وتكىزىلە باستادى: ولار كەلۋشىلەرگە قانداي قۇجات قاجەت ەكەنىن، قاي تەرەزەگە بارۋ كەرەگىن، ەلەكتروندى كەزەككە قالاي جازىلاتىنىن تۇسىندىرەدى. بۇل - كۇتۋ زالىنداعى «سيفرلىق اكىمشىلەر».
باقىلاۋ-قاداعالاۋ قىزمەتىندە ج ي- الگوريتمدەر تاۋەكەلگە نەگىزدەلگەن ءتاسىلدى قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەدى. دەرەكتەر نەگىزىندە تەكسەرۋ جوسپارلارى جاسالىپ، ادال بيزنەسكە تۇسەتىن قىسىم ازايادى، ال پروبلەمالى ايماقتار نازاردان تىس قالمايدى. تەكسەرۋلەر سانى قىسقارىپ، باقىلاۋدىڭ تيىمدىلىگى ارتا تۇسەدى.
جەكە باعىت رەتىندە Smart Data Ukimet دەرەكتەر اناليتيكاسىن اتاۋعا بولادى. ءبىرىڭعاي «دەرەكتەر كولىنە» ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى، شاعىمدارى، «وتباسىنىڭ سيفرلىق كارتاسى» جانە وزگە دە جۇيەلەردەن مالىمەتتەر جينالادى. وسى ءماسسيۆتىڭ نەگىزىندە ج ي جاسىرىن پروبلەمالاردى - زاڭسىز قوقىس ورىندارىن، جەردى ءوز بەتىنشە يەلەنۋ فاكتىلەرىن، الەۋمەتتىك قولداۋداعى ولقىلىقتاردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل مەملەكەتتىك باسقارۋدى پرواكتيۆتى ءارى دەرەككە نەگىزدەلگەن ەتەدى.
قاۋىپسىزدىك سالاسىندا قازاقستاندىقتارعا تانىس «سەرگەك» بەينەباقىلاۋ جۇيەسى نەگىزىندە جاڭا فۋنكتسيالار دامىپ كەلەدى: جول قوزعالىسىن تالداۋدان باستاپ كۇدىكتى جاعدايلاردى انىقتاۋعا دەيىن. الاقانداعى تامىردىڭ سۋرەتى بويىنشا سايكەستەندىرۋ سەكىلدى بيومەتريالىق شەشىمدەر مەكتەپتەر مەن اكىمشىلىك عيماراتتارعا كىرۋدە قولدانىلادى. بۇل - ءبىر مەزەتتە قاۋىپسىزدىك تە، ىڭعايلىلىق تا بولىپ سانالادى.
قارجى بلوگىندا ج ي سالىق جانە كەدەن سحەمالارىن انىقتاۋعا، ساتىپ الۋلاردى تالداۋعا، مەملەكەتتىك باعدارلامالار اياسىنداعى كرەديتتىك شەشىمدەردىڭ وبەكتيۆتىلىگىن ارتتىرۋعا كومەكتەسەدى. سونىمەن قاتار ۇلتتىق بانك سيفرلىق تەڭگەنى سىناقتان وتكىزىپ، جاڭا فينتەح- سەرۆيستەرگە نەگىز دايىنداۋدا.
سيفرلىق مەملەكەت
ۇكىمەتتىڭ باعالاۋىنشا، ەكونوميكانى جانە مەملەكەتتىك باسقارۋدى سيفرلاندىرۋدىڭ اسەرى ونجىلدىق ورتاسىنا قاراي ج ءى ءو-گە جىل سايىن قوسىمشا بىرنەشە تريلليون تەڭگە اكەلۋى مۇمكىن.
eGov جۇمىسى باستالعالى ازاماتتارعا جۇزدەگەن ميلليون ەلەكتروندى قىزمەت كورسەتىلدى. تەك 2025 -جىلدىڭ وزىندە ولاردىڭ كولەمى ونداعان ميلليونمەن ولشەنەدى جانە بۇل كورسەتكىش جىل سايىن ءوسىپ كەلەدى. ەكونوميكالىق بەلسەندى حالىقتىڭ باسىم بولىگى پورتالعا تىركەلگەن، ال ءموبيلدى قوسىمشا اسىرەسە جاس وتباسىلار مەن كاسىپكەرلەر ءۇشىن كۇندەلىكتى قۇرالعا اينالدى.
حالىقتىڭ سيفرلىق ساۋاتتىلىعى جوسپارلانعان جوعارعى مەجەگە جاقىندادى. 16- 74 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتاردىڭ 90 پايىزدان استامى ينتەرنەت-سەرۆيستەردى، سمارتفوندار مەن كومپيۋتەرلەردى قولدانا الادى. بۇل بىرنەشە جىل بۇرىن قويىلعان باستاپقى ماقساتتاردان دا جوعارى.
ۆەدومستۆوارالىق قۇجات اينالىمىنىڭ سيفرلانۋى قاعاز انىقتامالار مەن قۇجاتتاردى فيزيكالىق تاسىمالداۋدان باس تارتۋعا مۇمكىندىك بەردى. مەملەكەتتىك ورگاندار دەرەكتەردى ءبىرىڭعاي ينتەگراتسيالىق شينا ارقىلى الماسادى، ال قىزمەتتەردىڭ ەداۋىر بولىگى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كورسەتىلەدى. بۇل قاعازعا، لوگيستيكاعا جانە قىزمەتكەرلەردىڭ ۋاقىتىنا كەتەتىن شىعىندى ازايتتى.
حالىقارالىق رەيتينگتەر دە وسى ىلگەرىلەۋدى كورسەتىپ وتىر: قازاقستان ج ي-عا دايىندىق جانە ەلەكتروندى ۇكىمەتتى دامىتۋ يندەكستەرىندە جوعارىلاپ، ونلاين-سەرۆيستەرى ەڭ دامىعان ەلدەردىڭ قاتارىنا كىرىپ كەلەدى. ورتالىق ازيا ءۇشىن بۇل ازىرگە بىرەگەي ناتيجە.
قازاقستان جانە ءوڭىر: ورتالىق ازياداعى سيفرلىق باسەكە
كورشى ەلدەرمەن سالىستىرعاندا قازاقستان سيفرلىق ترانسفورماتسيادا سەنىمدى كوشباسشى رەتىندە كورىنەدى. ەل ونلاين-قىزمەتتەردىڭ دامۋ دەڭگەيى بويىنشا الەمنىڭ الدىڭعى قاتارىنداعى مەملەكەتتەر قاتارىنا ەنىپ، ينتەرنەت ارقىلى قولجەتىمدى قىزمەتتەردىڭ ۇلەسى بويىنشا ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەردى كورسەتىپ وتىر.
وزبەكستان سوڭعى جىلدارى ارتتا قالۋشىلىقتى ايتارلىقتاي قىسقارتتى جانە ج ي-دى ۆەدومستۆولار جۇمىسىنا وتە قارقىندى ەنگىزۋدە: ءتىپتى سيفرلاندىرۋ ەسەبىنەن مىڭداعان شەنەۋنىكتىك شتاتتاردى قىسقارتۋعا دەيىن باردى. كورشى ەل بيلىگى 2030 -جىلعا قاراي بيۋروكراتيانى ءداستۇرلى ماعىناسىندا بارىنشا جويۋدى ماقسات ەتىپ وتىر.
قىرعىزستان دا وسى باعىتتا، ءبىراق اۋقىمى شاعىنداۋ: «تۇندۇك» پورتالى دامىتىلىپ، قىزمەتتەر ءتىزىمى كەڭەيتىلىپ، سيفرلىق قۇجاتتار مەن ۆەدومستۆوارالىق الماسۋ ەنگىزىلۋدە.
تاجىكستان مەن تۇرىكمەنستان ازىرگە وزدەرىنىڭ سيفرلىق باعدارلامالارىن قالىپتاستىرۋ كەزەڭىندە، كورشىلەردىڭ تاجىريبەسىن مۇقيات باقىلاپ وتىر. حالىقارالىق الاڭداردا قازاقستان ءوڭىر ءۇشىن ساراپتاما دونورى رەتىندە ءجيى اتالادى.
ناتيجەسىندە ورتالىق ازيادا جاڭا باسەكە قالىپتاسۋدا - ۇراندار ءۇشىن ەمەس، ج ي ەنگىزۋ جىلدامدىعى مەن ازاماتتارعا ارنالعان سيفرلىق سەرۆيستەردىڭ ساپاسى ءۇشىن.
سيفرلىق كۇن ءتارتىبىن كىم العا جىلجىتىپ وتىر
2025 -جىلعى جەتىستىكتەردىڭ ارتىندا تەك ساياسي ەرىك ەمەس، بىرنەشە نەگىزگى ويىنشىنىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسى تۇر.
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى ستراتەگياعا، زاڭنامالىق بازاعا جانە جوبالاردى ۇيلەستىرۋگە جاۋاپ بەرەدى. «زەردە» ۇلتتىق حولدينگى جانە ونىڭ قۇرىلىمدارى eGov پورتالىنىڭ جۇمىسىن، داتا-ورتالىقتاردى دامىتۋ مەن دەرەكتەردى ينتەگراتسيالاۋ جۇيەلەرىن قامتاماسىز ەتەدى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى مەن ح ق ك و-لار -سيفرلىق مەملەكەتتىڭ «الدىڭعى شەبى». مۇندا سيفرلاندىرۋدى ادام ناقتى سەزىنەدى: ەلەكتروندى كەزەك، ۆيرتۋالدى كەڭەسشىلەر، قىزمەتتەردىڭ وزىنە-ءوزى قىزمەت كورسەتۋ فورماتىنا كوشۋى، قاعاز ەتسق مەن فلەشكالاردان باس تارتۋ.
ءىرى تەلەكوم-وپەراتورلار ينفراقۇرىلىمدى قامتاماسىز ەتەدى: تالشىقتى-وپتيكالىق جەلىلەردى سالادى، 4G قامتۋىن كەڭەيتەدى، وڭىرلەردە ءموبيلدى ينتەرنەتتى دامىتادى. مۇنداي نەگىزسىز ەشقانداي قوسىمشا مەن پلاتفورما جاپپاي قولدانىسقا ەنبەس ەدى.
جەكە قابات - Astana Hub اينالاسىنداعى ستارتاپ- ەكوجۇيە. مۇندا كەيىن مەملەكەتتىك ورگاندار مەن اۋرۋحانالارعا ەنەتىن ونىمدەر پايدا بولۋدا: ەرتە دياگنوستيكا جۇيەلەرى، ءبىلىم بەرۋ پلاتفورمالارى، قاۋىپسىزدىك پەن قۇرىلىسقا ارنالعان شەشىمدەر. سالىقتىق جەڭىلدىكتەردىڭ كەڭەيۋى، رەزيدەنتتەردى قولداۋ شارالارى جانە قازاقستاندا حالىقارالىق IT- ويىنشىلار كەڭسەلەرىنىڭ اشىلۋى ەلدىڭ وڭىرلىك تەحنولوگيالىق ورتالىق رەتىندەگى مارتەبەسىن كۇشەيتەدى.
حالىقارالىق سەرىكتەستەردىڭ دە ءرولى بار - ب ۇ ۇ مەن دۇنيەجۇزىلىك بانكتەن باستاپ ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن تالداۋ ورتالىقتارىنا دەيىن. ولار ج ي سالاسىنداعى ساياساتتى قالىپتاستىرۋعا، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋگە جانە تاۋەكەلدەردى باعالاۋعا كومەكتەسەدى.
ازاماتتار مەن بيزنەس ءۇشىن نە وزگەردى
قاراپايىم ادام ءۇشىن 2025 -جىلعى سيفرلاندىرۋ ءۇش نەگىزگى وزگەرىستى بىلدىرەدى.
بىرىنشىدەن، ۋاقىت. انىقتاما الۋ، وقيعانى تىركەۋ نەمەسە قىزمەت راسىمدەۋ بارعان سايىن مينۋتتارمەن ولشەنەدى، بۇرىنعىداي كۇندەر مەن اپتالار قاجەت ەمەس. ح ق ك و-لاردا كەزەك ءالى دە بار، ءبىراق ازاماتتاردىڭ باسىم بولىگى ماسەلەسىن ونلاين شەشۋدى قالايدى.
ەكىنشىدەن، بولجامدىلىق پەن اشىقتىق. وتىنىشتەردىڭ مارتەبەسىن قوسىمشا ارقىلى باقىلاۋعا بولادى، شەشىمدەر جۇيەدە تىركەلەدى، ادام فاكتورى بىرتىندەپ ەكىنشى ورىنعا ىعىسادى. بۇل جەمقورلىق تاۋەكەلدەرىن ازايتىپ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەرگە دەگەن سەنىمدى ارتتىرادى.
ۇشىنشىدەن، قولجەتىمدىلىك. الىس اۋىلداردىڭ تۇرعىندارى سمارتفون مەن موبيلدى ينتەرنەت ارقىلى ءىرى قالالارداعى تۇرعىندارمەن بىردەي سيفرلىق سەرۆيستەردى پايدالانا الادى. ينتەرنەتكە نەمەسە سيفرلىق داعدىلارعا قولى جەتپەگەندەر ءۇشىن وفلاين ح ق ك و-لار مەن كوشپەلى ءموبيلدى كەڭسەلەر ساقتالعان.
بيزنەس تە ۇتادى: باقىلاۋ جۇكتەمەسى ازايادى، رۇقسات بەرۋ راسىمدەرى جەڭىلدەيدى، مەملەكەتپەن ءوزارا ءىس-قيمىل سيفرلىق فورماتقا كوشەدى. ۆەدومستۆولارعا بارۋ ازايىپ، كومپانيانى تىركەۋدەن باستاپ مەملەكەتتىك ساتىپ الۋعا قاتىسۋعا دەيىنگى كوپتەگەن وپەراتسيا ونلاين جۇزەگە اسادى.
قاتەرلەر: قاۋىپسىزدىك پەن سيفرلىق تەڭسىزدىك
سيفرلاندىرۋداعى جىلدام سەرپىلىس جاڭا ماسەلەلەردى دە العا شىعاردى.
باستىسى - كيبەرقاۋىپسىزدىك. دەرەكتەر مەن سەرۆيستەر ونلاينعا نەعۇرلىم كوپ كوشكەن سايىن، شابۋىلدار مەن اقپاراتتىڭ سىرتقا كەتۋ قاۋپى دە ارتادى. 2025 -جىلعى جەكەلەگەن وقيعالار قورعانىس جانە ارەكەت ەتۋ جۇيەلەرىن ۇنەمى جاڭارتىپ وتىرۋ قاجەتتىگىن كورسەتتى. كيبەرقاۋىپسىزدىك جول نەمەسە مەكتەپ سالۋ سياقتى باسىم باعىتقا اينالۋى ءتيىس.
ەكىنشى سىن-قاتەر - سيفرلىق تەڭسىزدىك. ينتەرنەتتىڭ كەڭ تارالۋىنا قاراماستان، سيفرلىق سەرۆيستەردى پايدالانۋ قيىن بولاتىن ازاماتتار بار: قارتتار، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندار، شالعاي ەلدى مەكەندەردىڭ تۇرعىندارى. ولار ءۇشىن بەيىمدەلگەن ينتەرفەيستەر، وقىتۋ جانە بالامالى قولجەتىمدىلىك ارنالارى قاجەت.
ءۇشىنشى اسپەكت - ج ي-عا دەگەن سەنىم. زاڭ شەڭبەردى بەلگىلەگەنىمەن، ينتەللەكتۋالدى جۇيەلەرگە قاتىستى قوعامدىق قابىلداۋ ءالى قالىپتاسۋ ۇستىندە. مەملەكەتكە، ساراپشىلارعا جانە مەدياعا ج ي-دىڭ قاي جەردە شىن مانىندە كومەكتەسەتىنىن، ال قاي جەردە تاۋەكەل تۋدىرۋى نەمەسە قوسىمشا كەپىلدىكتەردى تالاپ ەتەتىنىن ءتۇسىندىرۋ مىندەتى تۇر.
پرەزيدەنت الداعى ءۇش جىلدا مەملەكەتتىك باسقارۋدى تولىق سيفرلىق فورماتقا كوشىرۋ مىندەتىن قويدى. بۇل 2028 -جىلعا قاراي گوسسەكتورداعى شەشىمدەردىڭ باسىم بولىگى دەرەكتەر مەن اناليتيكاعا سۇيەنىپ قابىلدانۋى ءتيىس دەگەندى بىلدىرەدى، ال ازامات پەن مەملەكەتتىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلى بارىنشا بايقالمايتىن، جىمداسقان سيپات الۋى كەرەك.
ماڭىزدى قادام جاسالدى: زاڭ قابىلداندى، پروفيلدى مينيسترلىك قۇرىلدى، سۋپەركومپيۋتەر مەن ءىرى پلاتفورمالار ىسكە قوسىلدى، پرواكتيۆتى قىزمەتتەر جاپپاي ەنگىزىلدى. ءبىراق بۇل - جاساندى ينتەللەكتى جۇيەلى تۇردە ينتەگراتسيالاۋدىڭ تەك باستاماسى.
الداعى تابىس ينفراقۇرىلىمنىڭ دايىندىعىنا - داتا-ورتالىقتار مەن جەلىلەردەن باستاپ مەملەكەتتىك پلاتفورمالارعا دەيىن، كادرلاردى دايارلاۋ ساپاسىنا - مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردەن باستاپ ازىرلەۋشىلەر مەن وقىتۋشىلارعا دەيىن، سونداي-اق رەتتەۋدىڭ تەحنولوگيالارمەن ءبىر قارقىندا دامۋىنا بايلانىستى بولماق.
2025 -جىل قازاقستاننىڭ سيفرلىق جارىستا ۇزاق ويناۋعا دايىن ەكەنىن كورسەتتى - الەمدىك ترەندتەردى قۋىپ جەتىپ قانا قويماي، وڭىردە جاڭا مەجەنى بەلگىلەي الاتىنىن دالەلدەدى. ەندىگى مىندەت - بۇگىنگى پيلوتتىق جانە جەتەكشى جوبالاردى بارلىق ازاماتتار مەن بيزنەس ءۇشىن كۇندەلىكتى قالىپتى تاجىريبەگە اينالدىرۋ.