گەرمانيا ۇكىمەتى گازا سەكتورى بالالارىن قابىلداۋدان باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - گەرمانيا بيلىگى گاننوۆەر اكىمشىلىگىنىڭ گازا سەكتورى مەن يزرايلدەن 20 عا دەيىن ناۋقاس جانە جاراقات العان بالانى ەمدەۋگە قابىلداۋ تۋرالى ۇسىنىسىنان باس تارتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
گ ف ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حاتىندا سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋداعى ىلگەرىلەۋشىلىككە قاراماستان، انكلاۆتاعى جاعداي «وتە كۇردەلى جانە بولجاۋ مۇمكىن ەمەس» كۇيدە قالىپ وتىرعانى ايتىلعان. مينيسترلىك بالالاردىڭ ساپارىن ۇيىمداستىرۋ ولارمەن بىرگە باراتىن وتباسى مۇشەلەرىنىڭ جەكە باسىن جانە قاۋىپسىزدىگىن انىقتاۋدان باستاپ، شىعىندى جانە ولاردىڭ كەرى قايتۋىن باعالاۋعا دەيىنگى ءبىرقاتار كۇردەلى پروتسەدۋرانى قامتيتىنىن اتاپ ءوتتى.
گاننوۆەر ءمەرى بەليت وناي فەدەرالدى ۇكىمەتتىڭ شەشىمىنە وكىنىش ءبىلدىرىپ، باس تارتۋدى «كوڭىل قالدىراتىن جانە تۇسىنىكسىز» دەپ اتادى. ونىڭ ايتۋىنشا، قالا وتە وسال جاعدايعا تۇسكەن بالالاردى قابىلداۋعا دايىن. بۇل باستامانى برەمەن، ديۋسسەلدورف، لەيپتسيگ، بونن، فرانكفۋرت، كيل بيلىگى جانە تومەنگى ساكسونيانىڭ پروتەستانتتىق شىركەۋلەرى دە قولدادى.
فەدەرالدى ۇكىمەتتىڭ ۇستانىمى ناۋقاستاردى شەتەلگە تاسىمالداماي، زارداپ شەككەندەرگە جەرگىلىكتى جەردە مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋگە باسىمدىق بەرۋ بولىپ قالىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، حاماس يزرايلگە تاعى ەكى تۇتقىننىڭ دەنەسىن تاپسىراتىنىن جازعان بولاتىنبىز.