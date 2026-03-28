جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندە جۋرناليستيكانىڭ ءرولى ارتا تۇسەدى - ساراپشىلار
استانا. KAZINFORM – جاساندى ينتەللەكت قارقىندى دامىعان سايىن جۋرناليستيكانىڭ ءرولى دە وزگەرىپ، جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلىپ كەلەدى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، تەحنولوگيا قانشا دامىسا دا، اقپاراتتىڭ نەگىزىن قالىپتاستىراتىن - جۋرناليست بولىپ قالا بەرمەك. سوندىقتان بۇل سالانىڭ ماڭىزى تومەندەمەيدى، كەرىسىنشە ارتا تۇسەدى. بۇل تۋرالى عالىم جانار سابازوۆا مەن جاساندى ينتەللەكتىنى زەرتتەپ جۇرگەن مامان ايدا سىزدىقوۆا «كەيىپكەر» پودكاستىندا ايتتى.
اقپاراتتىڭ نەگىزى - جۋرناليستيكا
جانار سابازوۆا بۇگىنگى وزگەرىستەر جۋرناليستيكانى السىرەتپەيتىنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ سوزىنشە، جاساندى ينتەللەكت وزدىگىنەن اقپارات ويلاپ تاپپايدى، ول تەك دايىن دەرەكتەرگە سۇيەنەدى.
قازىر نەيروجۇيەلەر دايىن ناتيجە بەرەدى. ءبىراق ول ناتيجە قايدان كەلەدى؟ ونى جۋرناليست دايىندايدى. ول ادامدارمەن سويلەسەدى، اقپارات جينايدى، رەسمي ورىندارعا سۇراۋ جىبەرەدى. سوندىقتان جۋرناليستيكا جويىلمايدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ساراپشى جۋرناليستيكا ەمەس، قايتالاناتىن تەحنيكالىق جۇمىستاردىڭ ازاياتىنىن ايتتى.
بۇرىن ءبىر جاڭالىقتى بىرنەشە فورماتقا بەيىمدەپ جازۋ كەرەك بولاتىن. ءبىر ءماتىندى YouTube-قا، Instagram-عا، TikTok-قا، سايتقا بولەك-بولەك دايىندايتىن. مۇنداي جۇمىستاردى ەندى جاساندى ينتەللەكت اتقارا الادى، - دەيدى جانار سابازوۆا.
كونتەنت ءار وقىرمانعا جەكە ۇسىنىلادى
ايدا سىزدىقوۆانىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى الەمدىك جۋرناليستيكا بىرتىندەپ ءار وقىرمانعا جەكە كونتەنت ۇسىنۋعا كوشىپ جاتىر.
قازىر باتىستا اقپاراتتى ءار ادامعا جەكە جەتكىزۋ ءۇردىسى قالىپتاسىپ كەلەدى. ياعني جۋرناليستيكا پەرسوناليزاتسياعا بەت بۇردى، - دەدى ول.
ونىڭ پىكىرىنشە، بۇل وزگەرىستەر جۋرناليستيكانىڭ ماڭىزىن ودان ءارى كۇشەيتەدى.
جاساندى ينتەللەكت اقپاراتتى وزدىگىنەن تابا المايدى. ونى ءبارىبىر جۋرناليست دايىندايدى. سوندىقتان بۇل سالا كەرىسىنشە ماڭىزدى بولا تۇسەدى. ەندى جۋرناليستيكا سەرۆيسكە اينالادى. ادامدار ساپالى، تەكسەرىلگەن اقپارات ءۇشىن اقشا تولەۋگە دايىن بولادى، - دەيدى ايدا سىزدىقوۆا.
ج ي ۇسىنعان اقپاراتقا سەنىم تومەن
ساراپشىلار قوعامدا جاساندى ينتەللەكت ۇسىنعان اقپاراتقا سەنىم تولىق قالىپتاسپاعانىن دا اتاپ ءوتتى.
زەرتتەۋلەر كورسەتكەندەي، ادامداردىڭ تەك 12 پايىزى عانا تولىقتاي ج ي دايىنداعان اقپاراتقا سەنەدى. 21 پايىزى ادام ۇستىنەن تەكسەرسە عانا سەنىم بىلدىرەدى. ال 62 پايىزى مۇنداي اقپاراتقا مۇلدە سەنبەيدى، - دەدى ايدا سىزدىقوۆا.
وسىعان بايلانىستى ماماندار اقپاراتتى تەكسەرۋدە ادامنىڭ ءرولى ماڭىزدى ەكەنىن ايتادى.
اقپاراتتى ج ي نە ادام جاساعانى كورسەتىلەدى
الداعى ۋاقىتتا اقپاراتتىڭ كىم نەمەسە نە ارقىلى جاسالعانى ارنايى كورسەتىلۋى مۇمكىن.
جانار سابازوۆانىڭ ايتۋىنشا، بۇل باعىتتا ءىرى تەحنولوگيالىق كومپانيالار جۇمىس ىستەپ جاتىر.
جاقىن ۋاقىتتا كونتەنتتىڭ جاساندى ينتەللەكت ارقىلى نەمەسە ادام قولىمەن جاسالعانى بەلگىلەنۋى مۇمكىن. قازىردىڭ وزىندە مۇنداي تەحنولوگيالار ەنگىزىلىپ جاتىر. حالىق ءبارىبىر ادام جاساعان دۇنيەگە كوبىرەك سەنەدى، - دەدى ول.
ساراپشىلاردىڭ سوزىنشە، بولاشاقتا ارنايى تەحنولوگيالار ارقىلى اقپاراتتىڭ قايدان شىققانى، قانشا رەت وزگەرگەنىن ءبىلۋ، ونىڭ شىنايىلىعىن تەكسەرۋ جەڭىلدەيدى.
