جاساندى ينتەللەكت ءداۋىرى باي مەن كەدەيدىڭ اراسىن ودان ارى الشاقتاتادى - اتاقتى ەكونوميست
زۋمەرلەردىڭ بولاشاعى تۋرالى اڭگىمە وپتيميزمنەن گورى ەسەپكە كەلىپ تىرەلەدى. ەكونوميست گەري شيللينگتىڭ ويىنشا، جاساندى ينتەللەكت ەڭبەك ونىمدىلىگىن ارتتىرعانىمەن، ونىڭ نەگىزگى پايداسى ەڭبەككە ەمەس، كاپيتالعا جيناقتالۋى ىقتيمال، دەپ حابارلايدى business insider.
بۇل - «نەيروجەلىلەر ءبارىن اۆتوماتتاندىرادى، ال ءبىز ەركىن ءومىر ءسۇرىپ، پاسسيۆ تابىسقا كوشەمىز» دەگەن تانىمال ۋادەنى سۋ سەپكەندەي باساتىن تۇجىرىم.
شيللينگتىڭ پايىمداۋىنشا، تەحنولوگيا ورتاشا جالاقىلى ماماندىقتاردى قىسقارتىپ، تابىستاردى شەتكى ەكى پوليۋسكە ىعىستىرادى: ءبىر جاعىندا اسا جوعارى بىلىكتى ازشىلىق، ەكىنشى جاعىندا تومەن اقىعا كوپشىلىك قىزمەت. وسى ارادا ءبىلىم، باسپانا، دەنساۋلىق قۇنى ۇنەمى ءوسىپ وتىرادى، جالاقى ءوسىمى ونى قۋىپ جەتە بەرمەيدى.
ناتيجەسىندە زۋمەرلەر اتا-اناسىنان كوپ جۇمىس ىستەپ، باي-كەدەي اراسى قاتتى الشاقتاعان ورتادا ءومىر ءسۇرۋ قاۋپىمەن بەتپە- بەت كەلەدى. دەگەنمەن، بۇل ءۇمىت جوق دەگەن ءسوز ەمەس. ج ي جاڭا كاسىپتەر مەن نارىقتار تۋدىرادى، ال وعان ەرتە بەيىمدەلگەندەر ۇتادى: تەز ۇيرەنۋ قابىلەتى، دەربەس جوبالار، اكسيالار مەن وپتسيوندار ارقىلى مەنشىكتىك ۇلەس جيناۋ، نارىق پەن گەوگرافياعا يكەمدى كوشۋ - ءبارى دە بولاشاق تابىستىڭ تەتىگى.
بۇگىنگى پراگماتيكالىق قورىتىندى مىناۋ: ەركىندىك پەن پاسسيۆ كىرىس «وزدىگىنەن كەلەتىن» سىي ەمەس، تەحنولوگيامەن بىرگە كەلەتىن جاۋاپكەرشىلىك.
ج ي-دى تۇتىنۋشى رەتىندە عانا ەمەس، قۇن جاسايتىن قۇرال رەتىندە يگەرگەندەردىڭ جولى بولادى. ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، شيللەر - 2008 -جىلعى داعدارىستى ءدال بولجاعان ەكونوميست.