جاساندى ينتەللەكت ادامنىڭ «اقىماقتىعىن» كۇشەيتەدى
ساراپشى كەلەسى 12-15 جىل روبوتتاردان ەمەس، ءوزىمىزدىڭ «اقىماقتىعىمىزدان» زيان شەگەتىنىمىزدى ايتادى. سوندىقتان جاساندى ينتەللەكتى قولدانۋدى ادامعا قيانات جاساي المايتىنداي رەتتەۋ قاجەت.
Aikyn.kz ج ي قۇرالدارىنىڭ پايداسى مەن زيانىن gizmodo.com سايتىندا جاريالانعان ماتەريالدىڭ نەگىزىندە ساراپتايدى.
Google X دەپ اتالعان پەرسپەكتيۆالىق بولىمشەنىڭ بۇرىنعى بيزنەس-ديرەكتورى مو گاۆداتتىڭ ايتۋىنشا، الەم جاقىن بولاشاقتا ج ي سالاسىندا بولماي قويمايتىن انتيۋتوپياعا بەت الادى.
«بىزگە مۇلدە بەيتانىس الەمگە دايىندالۋعا تۋرا كەلەدى»، - دەيدى گاۆدات The Diary Of A CEO پودكاستىندا بەرگەن سۇحباتىندا. ونىڭ سوزىنشە، ادامزاتتىڭ ەركىندىك، ادامي بايلانىس، جاۋاپكەرشىلىك، شىندىق جانە بيلىك سەكىلدى نەگىزگى قۇندىلىقتارىنا ج ي ەلەۋلى وزگەرىس اكەلىپ جاتىر.
گاۆداتتىڭ ويىنشا، بۇل انتيۋتوپيا الىس ەمەس. ونىڭ العاشقى بەلگىلەرىن وتكەن جىلى كورە باستادىق. ال كەلەسى جىلى مۇنداي بەلگىلەر ودان ءارى كۇشەيمەكشى. ونىڭ بولجامىنشا، بۇل قۇلديلاۋ 2027 -جىلى باستالىپ، الداعى 12-15 جىلعا سوزىلادى.
«مۇنى وزگەرتۋ تولىق ءبىزدىڭ قولىمىزدا. ءبىراق قازىر ادامزات بۇل ماسەلەگە جەتكىلىكتى تۇردە دەن قويماي وتىر»، - دەيدى ول.
الايدا گاۆداتتىڭ پايىمىنشا، انتيۋتوپيانىڭ باستى قوزعاۋشىسى ج ي ەمەس. كەرىسىنشە، ج ي بارلىق قوعامدىق پروبلەمالاردى جانە «ءبىزدىڭ ادامدىق اقىماقتىعىمىزدى» كۇشەيتەدى.
«ج ي-دىڭ وزىندە ەش جاماندىق جوق. ماشينالار داۋىرىندەگى ادامزاتتىڭ قۇندىلىقتار جۇيەسىندە كوپ كەمشىلىك بار»، - دەيدى مو گاۆدات.
يادرولىق سوعىس ساراپشىلارى ج ي جۋىق ارادا يادرولىق قارۋدىڭ نەگىزىنە اينالۋى مۇمكىن دەپ الاڭدايدى.
ج ي انتيۋتوپيانى تۋدىرۋ ءۇشىن جاسالعان جوق، كەرىسىنشە، وعان ۋتوپيالىق ميسسيا جۇكتەلدى. ج ي سان ءتۇرلى سالاداعى ميلليونداعان قىزمەتكەرلەردىڭ جۇگىن جەڭىلدەتىپ، جالپى ونىمدىلىككە نۇقسان كەلتىرمەي، مول ۋاقىتتى ۇنەمدەي الادى.
الايدا قىزمەتكەرلەر ءۇشىن جاعداي باسقاشا ءوربىپ جاتىر. قۇندىلىقتاردىڭ تورىندە كاپيتاليزم تۇرعان الەمدە بۇل ۋتوپيالىق ارمان تىنىمسىز پايدا قۋالاۋمەن بۇرمالانۋدا. كەي ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ج ي-دىڭ ەڭبەك نارىعىنا دەسترۋكتيۆتى ىقپالى الدەقاشان باستالعان. تەحنولوگيا جۇمىستى تۇبەگەيلى وزگەرتۋدە. ادامداردىڭ جۇمىسىن جەڭىلدەتۋدىڭ ورنىنا، ونىمدىلىكتى ج ي ارقىلى بارىنشا ارتتىرىپ وتىرعان كومپانيالار تابىسىن ەسەلەۋ ءۇشىن قىزمەتكەرلەردى قىسقارتۋدا. نەمەسە جۇمىس ىستەپ جۇرگەن ماماندارعا بۇرىنعىدان دا جوعارى تالاپتار قويۋدا. مو گاۆدات مۇنى كەزدەيسوقتىق ەمەس دەيدى. سەبەبى بۇگىنگى كۇنى ادامزات ءۇشىن ەڭ ۇلكەن قۇندىلىق - كاپيتاليزم.
«الەۋمەتتىك جەلىلەر ءبىزدى قانشالىقتى بىرىكتىردى؟ قانشالىقتى جالعىزداندىردى؟ ۇيالى تەلەفوندار ءبىزدى قانشالىقتى از جۇمىس ىستەۋگە كومەكتەستى؟»، - دەپ سۇرايدى گاۆدات.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، ج ي-دەن كەلەتىن تاعى ءبىر نارسە - «ادام جاساي الاتىن جاماندىق». سوڭعى ءبىر جىلداعى جاڭالىقتاردى قاداعالاپ جۇرگەندەر ءۇشىن بۇل تاڭعالارلىق ەمەس. ج ي ارقىلى جاسالاتىن ديپفەيكتەر، سوعىس ارەكەتتەرىندە اۆتونومدى قارۋ مەن گەنەراتيۆتى ج ي-دى قولدانا وتىرىپ ءولىم كۇشىن ارتتىرۋ. وسىلايشا، تەحنولوگيا ادامزاتتىڭ ەڭ جامان نيەتتەرىن ىسكە اسىرۋعا قولدانىلۋدا.
ج ي كومەگىمەن جاسالاتىن الاياقتىق، اسىرەسە كريپتوۆاليۋتالىق سحەمالار كۇرت ءوستى. بلوكچەين- تالداۋ كومپانياسى TRM Labs-تىڭ ەسەبىنە سايكەس، كريپتوالاياقتىق ج ي- ديپفەيكتەردىڭ ارقاسىندا سوڭعى جىلى %456 عا وسكەن.
يادرولىق سوعىس ساراپشىلارى ج ي جۋىق ارادا يادرولىق قارۋدىڭ نەگىزىنە اينالۋى مۇمكىن دەپ الاڭدايدى. ج ي سونىمەن قاتار قوعامدىق باقىلاۋ ادىستەرىن جەتىلدىرۋدە. ج ي نەگىزىندە جۇمىس ىستەيتىن قوعامدىق باقىلاۋ جۇيەلەرى قازىردىڭ وزىندە كوپتەگەن ەلدەردە بەلسەندى قولدانىلۋدا. مىسالى، قىتايداعى جاپپاي باقىلاۋ ينفراقۇرىلىمى. ا ق ش ۇكىمەتى دە ج ي-دى ەلگە كىرۋگە نيەتتى يمميگرانتتار مەن جولاۋشىلاردىڭ الەۋمەتتىك جەلى اككاۋنتتارىن مونيتورينگىلەۋگە پايدالانا باستادى.
وسىنىڭ بارىنە قاراماستان، ج ي تاماشا وڭ وزگەرىستەر دە اكەلۋدە. اسىرەسە، مەديتسينا مەن فارماتسەۆتيكالىق زەرتتەۋلەردە عىلىمي جاڭالىقتار مەن جەتىستىكتەرگە ىقپالى ايقىن بايقالدى.
«بالعامەن شەگە عانا قاعىلسىن، ونىمەن ادام ولتىرمەسىن دەپ رەتتەي المايسىز. دەگەنمەن بالعامەن كىسى ولتىرۋگە قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزۋگە بولادى»، - دەيدى مو گاۆدات.
ج ي بالعاسى ەندى ءبىزدىڭ قولىمىزدا جانە ونى ءبىز ۇزاق قولداناتىن بولامىز. بۇل جەردە باستى سۇراق بىرەۋ عانا: ج ي-دى ادام ومىرىنە قيانات جاساۋعا قولدانۋعا تىيىم سالاتىن زاڭدار قابىلداۋعا اقىل-وي مەن جىگەرىمىز جەتە مە ەكەن؟