جاساندى ينتەللەكت 3,3 ميلليارد جىل بۇرىنعى تىرشىلىك ىزدەرىن انىقتاۋعا كومەكتەسەدى
استانا. KAZINFORM - گەوحيميكتەر جاساندى ينتەللەكت كومەگىمەن وڭتۇستىك افريكا مەن ەسۆاتيني (سۆازيلەند) شەكاراسىندا قازىلعان 3,3 ميلليارد جىلدىق تاۋ جىنىستارىندا جەردەگى تىرشىلىكتىڭ ەڭ كونە ىزدەرى بار ەكەنىن دالەلدەدى، دەپ حابارلايدى Belta.
- ءبىز بۇل تالداۋ ارقىلى ەجەلگى ءومىردىڭ ارتىندا تەك قازبا قالدىقتارىن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار حيميالىق ىزدەردى انىقتادىق. بۇل ءىزدى العاش رەت ماشينالىق وقىتۋ جۇيەسى ارقىلى تاني الدىق جانە ونى دۇرىس تۇسىندىردىك، - دەدى كارنەگي عىلىم ينستيتۋتىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى روبەرت حەيزەن.
عالىمدار مۇنداي قورىتىندىعا گەوحيميا، ج ي جانە گاز حروماتوگرافياسى ادىستەرىن بىرىكتىرەتىن بىرەگەي جۇيەنى جاساۋ كەزىندە كەلدى.
ەكى جىل بۇرىن عالىمدار قازبالار مەن ءتىرى جاسۋشالاردىڭ قۇرامىنداعى بۇل ەرەكشەلىكتەردى گەوحيميالىق دەرەكتەردىڭ ۇلكەن كولەمىنە ۇيرەتىلگەن جاساندى ينتەللەكت جۇيەلەرى ارقىلى انىقتاۋعا بولاتىنىن انىقتادى. مامانداردىڭ ابيوگەندىك تاۋ جىنىستارىنا، ونىڭ ىشىندە قۇرامىندا ورگانيكالىق زاتتارى بار ۇلگىلەرگە جۇرگىزگەن تاجىريبەلەرى جانسىز زاتتاردان تىرشىلىكتىڭ ءىزىن 90% دالدىكپەن تابا الاتىنىن كورسەتتى.
وسى ءتاسىلدى قولدانا وتىرىپ، زەرتتەۋشىلەر 400 ۇلگىنى، ونىڭ ىشىندە جەردىڭ ءارتۇرلى داۋىرلەرىندە پايدا بولعان تاۋ جىنىستارىن، سونداي-اق قازىرگى جانۋارلار مەن وسىمدىكتەردىڭ سۇيەكتەرى جانە دەنە تىندەرىن، ءارتۇرلى قازبالار مەن مەتەوريت سىنىقتارىن زەرتتەدى. بۇل تالداۋ جاڭا ءادىستىڭ جوعارى دالدىگىن كورسەتىپ، عالىمدارعا ءومىردىڭ ەڭ ەجەلگى حيميالىق ىزدەرىن، سونداي- اق العاشقى فوتوسينتەزدەۋشى ورگانيزمدەردىڭ ىزدەرىن اشۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ءبىرىنشىسى وڭتۇستىك افريكا مەن ەسۆاتيني شەكاراسىنداعى يوزەفسدال ايماعىندا وندىرىلگەن 3,3 ميلليارد جىلدىق تاۋ جىنىستارىنىڭ ۇلگىلەرىنەن تابىلدى. ال ەكىنشىسى وڭتۇستىك افريكانىڭ سولتۇستىك مۇيىسىندەگى كۋرۋمان قالاسىنىڭ ماڭىندا تابىلدى. مۇندا تاۋ جىنىستارى 2,5 ميلليارد جىل بۇرىن پايدا بولعان.
- بۇرىن گەوحيميكتەر 1,7 ميلليارد جىل بۇرىنعى تىرشىلىكتىڭ حيميالىق ىزدەرىن تاپسا، ءبىز تاپقان ولجا ەڭ كونە، بۇرىنعى ىزدەن ەكى ەسەگە ارتىق جىل بۇرىن ءومىر سۇرگەن. بۇل عالىمداردىڭ فوتوسينتەزدىڭ قاشان پايدا بولعانى تۋرالى تۇسىنىگىن ايتارلىقتاي وزگەرتەدى، - دەپ قورىتىندىلادى عالىمدار.
ەسكە سالايىق، شەتەلدىك عالىمدار ميلليون جىلدىق باس سۇيەكتى زەرتتەپ، ادام ەۆوليۋتسياسى تۋرالى تۇسىنىك بەردى.