جاساندى ءسۇت قاۋىپتى كوبەيتتى
كىشكەنتايعا قانداي ءسۇت بەرىپ ءجۇرسىز؟ الەمدە ءسۇت قوسپاسىن شىعاراتىن ءبىراز كومپانيانىڭ باسى داۋعا قالدى. ولار ايگىلى Nestle, Danone, Lactalis. بۇعان فرانسيادا 2 بىردەي وتباسىنىڭ بالاسىنان ايىرىلىپ قالۋى سەبەپ.
بۇلدىرشىندەر الگى 3 كومپانيانىڭ ءبىرى شىعارعان جاساندى ءسۇتتى ىشكەن. قوسپانىڭ قۇرامىنان سابيلەردىڭ دەنساۋلىعىنا قاۋىپتى توكسيندەر تابىلدى. قازىر فرانسيانىڭ ءتيىستى ورگاندارى بالالاردىڭ ولىمىنە ناقتى نە سەبەپ بولعانىن تەكسەرىپ جاتىر. ءيا، 3 كومپانيا دا ۋلانعان ونىمدەرىن دۇكەن سورەلەرىنەن الدى. ماسەلەن، Nestle الەمنىڭ 60 ەلىنەن ءبىرقاتار پارتيانى كەرى قايتاردى. سونىڭ ىشىندە قازاقستان دا بار. ال مۇنى ساقتىق شارالارىمەن بايلانىستى دەپ ءتۇسىندىردى. الەمدە سابيلەر اراسىندا جاساندى سۇتتەن ۋلانۋ دەرەكتەرى كوبەيدى. جاعا ۇستاتارلىق جاعداي نارەستەلەرگە ارنالعان ءونىمنىڭ ەڭ ءىرى ءوندىرۋشىسى، Nestle برەندىمەن بايلانىستى بولىپ شىقتى.
فرانسيادا كومپانيا وندىرگەن قوسپا 2 ءسابيدىڭ ولىمىنە اكەلدى دەگەن كۇدىك بار. قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر. ال بەلگيا مەن برازيليادا Nestle ۇنتاعىن ىشكەن نارەستەلەردىڭ ۋلانعانى راستالدى. جاساندى سۇتتەن بالا اعزاسىنا قاۋىپتى سەرەۋليد توكسينى تابىلعان. قاۋىپتىسى سول، قوسپانى قايناتىپ، قايتا قىزدىرسا دا، زياندى باكتەريا جويىلمايدى. ال ادام اعزاسىنا تۇسسە، ناۋقاستىڭ ءىشى اۋىرىپ، قۇسادى. وتكەن ايدا Nestle ءوز ونىمدەرىنە تەكسەرىس جۇرگىزدى. ءسويتىپ ءبىرقاتار پارتيادان ءدال وسى توكسيندى بولەتىن باكتەريانى انىقتاعان. كوپ ۇزاماي، ۋلانعان قۇرعاق ءسۇتتىڭ ناقتى ءتىزىمىن جاريالاپ، ولاردى كەرى قايتاردى. سويتە تۇرا الەمنىڭ ءبىرقاتار ەلىندە بىرنەشە ۋلانۋ دەرەگى تىركەلدى. بۇل جاعداي كەز- كەلگەن اتا-انانىڭ ۇرەيىن ۇشىرعانى انىق.
پەر- انتۋان بۋايونا، پاريج تۇرعىنى:
- مەنىڭ بالامنىڭ 6 اي بويى ءىشى ءوتىپ، قۇستى. قازىر ويلاپ قاراسام، ءبىز ءسابيىمىزدى جارتى جىل قيناپ كەلىپپىز. باسقا قوسپا الايىق دەسەك، قورقامىز. سوندىقتان كادىمگى پاستەرلەنگەن ءسۇت بەرىپ ءجۇرمىز.
نارەستەلەرگە ارنالعان جاساندى سۇتكە قاتىستى داۋعا الەمنىڭ وزگە ەكى ءىرى ءوندىرۋشىسى دە ىلىكتى. بۇل Danone مەن Lactalis كومپانياسى. ولاردىڭ دا ونىمدەرىنەن دە توكسين، ياعني، سەرەۋليد تابىلعان. زياندى باكتەريا ماي قىشقىلدارىنان بولىنەدى. ونى ادەتتە ۇنتاقتىڭ قۇرامى جاعىنان ومىراۋ سۇتىنە جاقىن بولۋى ءۇشىن قوسادى. ال وسى ماي قىشقىلدارىن قىتايداعى ءبىر كومپانيا جەتكىزىپ وتىرادى. باسى داۋعا قالعان Nestle ءونىمنىڭ ءبىرقاتار پارتياسىن الەمنىڭ 60 ەلىنەن، Lactalis 18 ەلدەن كەرى قايتارۋعا ءماجبۇر بولسا، Danone-نىڭ ءسۇت قوسپاسى سينگاپۋرداعى دۇكەن سورەلەرىنەن الىندى. سويتە تۇرا، كومپانيا وكىلدەرى قازىر قاۋىپ جوق دەپ، اتا- انالاردى سابىرعا شاقىردى. الايدا بۇل جاعداي ەۋروپا ەلدەرىنىڭ الاڭداۋشىلىعىن تۋعىزدى. فرانسيا بيلىگى ماسەلەنى جىلى جاۋىپ قويۋعا بەيىل ەمەس. جاۋاپتىلاردى قاتاڭ جازالايمىز دەپ وتىر.
ەنني جەنيەۆار، فرانسيا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى:
- اپتانىڭ اياعىنا دەيىن وندىرۋشىلەر تەكسەرىستەن ءوتىپ، قورىتىندىسىن ۇكىمەتكە تاپسىرۋعا ءتيىس. كىناسى دالەلدەنسە، سول كومپانيا مىندەتتى تۇردە جاۋاپقا تارتىلادى.
جالپى Nestle توڭىرەگىندە مۇنداي جاعداي ءبىر ەمەس، بىرنەشە رەت قايتالانىپ تۇر. وسىدان 4 جىل بۇرىن فرانسيادا كومپانيانىڭ پيتستساسىن جەگەن ەكى بالا كوز جۇمعان ەدى. كەيىنگى داۋ ينۆەستورلاردىڭ Nestle گە دەگەن سەنىمىن سەلكەۋ ءتۇسىردى. جىل باستالعالى كومپانيانىڭ اكسيالارى 7,5 پايىزعا قۇلدىرادى. جاڭا تۋعان نارەستەگە ومىراۋ سۇتىنەن اسقان ازىق جوق، ارينە. الايدا جاساندى سۇتكە سۇرانىس ارتپاسا، كەمىمەي تۇر. Fortune Business Insights كومپانياسىنىڭ دەرەگى بويىنشا، 2025 -جىلى الەمدە سابيلەرگە ارنالعان قۇرعاق ءسۇت نارىعى 88 ميلليارد دوللارعا جەتتى. 2034 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش 2 ەسە ارتۋى مۇمكىن. دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ مالىمەتىن قاراعاندا، قازىر الەمدەگى ايەلدەردىڭ جارتىسىنان كوبى جاساندى سۇتكە ۇيرەنىپ العان. الايدا دارىگەرلەر مۇنداي ونىمدەردىڭ جەر جارعان جارناماسىنا سەنبەۋگە شاقىرادى.
شەللي ماكگۋاير، ايداحو ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى:
- كەيىنگى جىلدارى ءىرى كومپانيالار ومىراۋ سۇتىنە بالاما رەتىندە ماي قىشقىلدارى قوسىلعان قۇرعاق سۇتتەردى نارىققا كوپتەپ شىعارا باستادى. ونى دارىگەرلەردىڭ كەڭەسىنە ساي جاساپ كەلەدى. الايدا ەشقانداي ۇنتاق ومىراۋ ءسۇتىن الماستىرا المايدى. ويتكەنى ول مىڭداعان دارۋمەن مەن قورەكتىك زاتقا باي. ال وندىرۋشىلەر سول مىڭداعاننىڭ ىشىنەن جاساندى ج ومەن ەكى- ۇشەۋىن ءبولىپ الىپ، قۇرعاق ءسۇت شىعارادى. ەشقانداي كومپانيا قۇرامى جاعىنان انا سۇتىنە ۇقساس ءونىم جاساي المايدى. بۇل كۇنگە ءبىز ءالى جەتكەنىمىز جوق. 3 بىردەي كومپانيانىڭ ءسۇت قوسپاسىنان بىردەي قاۋىپتى توكسيننىڭ شىعۋى - شيكىزات جەتكىزۋ جاعىندا كەمشىلىك بار ەكەنىن كورسەتەدى، - دەيدى ساراپشىلار. ءبىراق قالاي بولعاندا دا، بالانىڭ ومىرىنە ءونىمدى نارىققا شىعارعان كومپانيا جاۋاپتى.
