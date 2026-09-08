جاس وتباسى اتا-انادان بولەك تۇرۋى كەرەك پە: قازاقستاندىقتار نە دەيدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتاردىڭ %79 جاس وتباسى اتا-اناسىنان بولەك تۇرۋى كەرەك دەپ ەسەپتەيدى. سونىمەن قاتار رەسپوندەنتتەردىڭ %91,5 اتا-انانىڭ كومەگىن پايدالى سانايدى، دەپ حابارلايدى قازاقستاندىق قوعامدىق دامۋ ينستيتۋتى.
بۇل دەرەكتەر ينستيتۋت جۇرگىزگەن «قازاقستان وتباسىلارى-2026» زەرتتەۋىندە كەلتىرىلگەن. ساۋالناماعا 3 مىڭ رەسپوندەنت قاتىسقان.
زەرتتەۋ ناتيجەسى قازاقستاندىقتاردىڭ باسىم بولىگى جاس وتباسىنىڭ جەكە ءومىرىن قالىپتاستىرىپ، دەربەس ءومىر سۇرگەنىن قولدايتىنىن كورسەتەدى.
- جاس وتباسى ءۇشىن جەكە ءومىرىن قالىپتاستىرۋ مەن اتا-انانىڭ قولداۋىن ساقتاۋ ءبىر-بىرىنە قايشى ەمەس. بۇل دەربەستىك پەن ۇرپاقتار اراسىنداعى بايلانىستى قاتار ساقتاۋعا بولاتىنىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن زەرتتەۋ قورىتىندىسىندا.
وسىلايشا، رەسپوندەنتتەردىڭ %79 جاس جۇبايلاردىڭ اتا-اناسىنان بولەك تۇرۋىن قولداسا، 91,5 پايىزى ۇلكەندەردىڭ كومەگىن پايدالى دەپ باعالاعان.
ايتا كەتەيىك، ا ا ك الاتىن وتباسىلارعا جۇمىس تابۋعا دا مۇمكىندىك بەرىلەدى.