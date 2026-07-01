جاس وسپىرىمدەرگە تۇنگى اۋىسىمدا جۇمىس ىستەۋگە بولا ما؟
استانا. قازاقپارات - جازعى دەمالىستا كوپتەگەن وقۋشى قوسىمشا تابىس تابۋ ءۇشىن جۇمىسقا ورنالاسادى. اسىرەسە كۋرەر، داياشى، ساتۋشى نەمەسە قوعامدىق تاماقتانۋ ورىندارىندا جۇمىس ىستەيتىن جاس وسپىرىمدەر كوبەيەدى.
الايدا كامەلەتكە تولماعانداردىڭ ەڭبەك ەتۋىنە قاتىستى زاڭدا ناقتى تالاپتار بار.
كەشكى ساعات 22:00 دەن كەيىن جۇمىس ىستەۋگە بولمايدى
الماتى قالاسى بويىنشا مەملەكەتتىك ەڭبەك ينسپەكسياسى دەپارتامەنتى باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشىنىڭ ورىنباسارى تالعات ۋمبەتياروۆتىڭ ايتۋىنشا، 18 جاسقا تولماعان قىزمەتكەرلەردىڭ تۇنگى ۋاقىتتا جۇمىس ىستەۋىنە زاڭمەن تىيىم سالىنعان.
ءيا، بۇعان زاڭ بويىنشا تىيىم سالىنعان. ياعني كەشكى ساعات 22:00 دەن كەيىن كامەلەتكە تولماعانداردىڭ جۇمىس ىستەۋىنە بولمايدى. سونىمەن قاتار بارلىق تەكسەرۋلەر قىزمەتكەرلەردىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە عانا جۇرگىزىلەدى. ياعني ولاردىڭ ەڭبەك قۇقىقتارى بۇزىلعان جاعدايدا عانا تەكسەرۋ باستالادى، - دەدى تالعات ۋمبەتياروۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، 2026-جىلى الماتى قالاسى بويىنشا وسى ماسەلەگە قاتىستى ەڭبەك ينسپەكسياسىنا ەشقانداي شاعىم تۇسپەگەن.
قاي جاستان باستاپ جۇمىس ىستەۋگە بولادى؟
قازاقستان زاڭناماسىنا سايكەس، جاس وسپىرىمدەر 14 جاستان باستاپ وقۋ ۋاقىتىنان بوس كەزدە جەڭىل ەڭبەكپەن اينالىسا الادى.
زاڭ بويىنشا:
14-16 جاستاعىلار اپتاسىنا 24 ساعاتتان، كۇنىنە 4,5 ساعاتتان ارتىق جۇمىس ىستەي المايدى؛
16-18 جاس ارالىعىنداعىلار اپتاسىنا 36 ساعاتقا دەيىن جۇمىس ىستەي الادى.
14 جاستا ەڭبەك شارتىنا اتا-اناسى نەمەسە زاڭدى وكىلى بىرگە قول قويۋى قاجەت. ال 16 جاستان باستاپ ەڭبەك شارتىن جاس ءوسپىرىمنىڭ ءوزى راسىمدەي الادى.
قانداي جۇمىستارعا تىيىم سالىنعان؟
كامەلەتكە تولماعانداردى:
تۇنگى اۋىسىمعا؛
اۋىر دەنە ەڭبەگىنە؛
زياندى جانە قاۋىپتى جۇمىستارعا؛
ماتەريالدىق جاۋاپكەرشىلىك جۇكتەلەتىن قىزمەتتەرگە تارتۋعا بولمايدى.
ەڭبەك قۇقىعى بۇزىلسا نە ىستەۋ كەرەك؟
تالعات ۋمبەتياروۆتىڭ ايتۋىنشا، ەڭبەك ينسپەكسياسى تەك قىزمەتكەردىڭ نەمەسە ونىڭ زاڭدى وكىلىنىڭ شاعىمى نەگىزىندە عانا تەكسەرۋ جۇرگىزە الادى.
كاسىپكەرلىك كودەكسىنە سايكەس تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە نەگىز بولۋى كەرەك. ياعني قىزمەتكەرلەردەن ناقتى زاڭ بۇزۋشىلىق فاكتىلەرى بويىنشا شاعىم ءتۇسۋى ءتيىس. ەگەر ونداي شاعىم بولماسا، بىزدە نەگىزسىز تەكسەرۋ جۇرگىزۋگە قۇقىق جوق، - دەدى ول.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، جۇمىسقا ورنالاسقان كەزدە ەڭبەك شارتى مىندەتتى تۇردە رەسمي راسىمدەلۋى ءتيىس. سوندا عانا جاس ءوسپىرىمنىڭ ەڭبەك قۇقىعى زاڭمەن قورعالىپ، ەڭبەك ءوتىلى ەسەپكە الىنادى.